    Saudi Arabia
    date_range 4 Dec 2025 8:25 AM IST
    date_range 4 Dec 2025 8:25 AM IST

    കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ ഫാ​ൽ​ക്ക​ൻ ക്ല​ബ് ടൂർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് സ​മാ​പ​നം

    വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ പ്രി​ൻ​സ് സൗ​ദ് ബി​ൻ ബ​ന്ദ​ർ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ആ​ദ​രം
    കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ ഫാ​ൽ​ക്ക​ൻ ക്ല​ബ് ടൂർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് സ​മാ​പ​നം
    സൗ​ദി ഫാ​ൽ​ക്ക​ൻ ക്ല​ബ് ക​പ്പ്​ ടു​ർ​ണ​മെന്റി​ൽ വി​ജ​യി​യോടൊപ്പം ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ അ​മീ​ർ സ​ുഊ​ദ് ബി​ൻ ബ​ന്ദ​ർ ബി​ൻ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ്

    ദ​മ്മാം: സൗ​ദി ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​സ് ക്ല​ബ് ക​പ്പ് കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഫാ​ൽ​ക്ക​ൻ ക്ല​ബ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്​ സ​മാ​പി​ച്ചു. ഏ​ഴ് ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 592 ഫാ​ൽ​ക്ക​ൻ ക്ല​ബ്ബു​ക​ളു​ടെ കീ​ഴി​ലാ​യി 1734 ഫാ​ൽ​ക്ക​നു​ക​ളാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. വി​വി​ധ കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 480 ഫാ​ൽ​ക്ക​നു​ക​ളെ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഒ​രു കോ​ടി സൗ​ദി റി​യാ​ലി​ന്റെ സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ പ​ങ്കി​ട്ടെ​ടു​ത്ത​ത്. സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ക്ല​ബ്ബി​ന്റെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യ കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യാ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ അ​മീ​ർ സ​ഊ​ദ് ബി​ൻ ബ​ന്ദ​ർ ബി​ൻ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സി​െൻറ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ, സൗ​ദി ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​സ് ക്ല​ബ് ക​പ്പ് 2025 വി​ജ​യി​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ത്തേ​തി​നേ​ക്കാ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ൽ പ്ര​ക​ട​മാ​യ​ത്. 530-ഓ​ളം ഫാ​ൽ​ക്ക​ൻ പ​രി​ശീ​ല​ക​ര​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ത്ര​യേ​റെ ഫാ​ൽ​ക്ക​നു​ക​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​നെ​ത്തി​യ​ത്. അ​മ​ച്വ​ർ, പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ, സ്വ​കാ​ര്യ, എ​ലൈ​റ്റ് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ നാ​ല് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യ​ണ് മ​ത്സ​രം ന​ട​ന്ന​ത്. മ​ത്സ​ര​ത്തി​നൊ​പ്പം വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ര​ക്ഷ​ണ വ​കു​പ്പി​െൻറ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​വും ടു​ർ​ണ​മെൻറി​നെ വേ​റി​ട്ട​താ​ക്കി. സൗ​ദി ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​സ് ക്ല​ബ്, പ​രി​സ്ഥി​തി നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അം​ഗീ​കൃ​ത സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഡാ​റ്റാ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും നാ​ഷ​ന​ൽ സെൻറ​ർ ഫോ​ർ വൈ​ൽ​ഡ്‌​ലൈ​ഫ് പ്ര​ത്യേ​കം നി​ഷ്‍ക​ർ​ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഫാ​ൽ​ക്ക​ണു​ക​ളു​ടെ ഡാ​റ്റ ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​െൻറ​യും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക രേ​ഖ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​െൻറ​യും പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഉ​ട​മ​ക​ളി​ൽ അ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​ഡോ​ക്യു​മെ​േ​ൻ​റ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ത്തി​െൻറ ല​ക്ഷ്യം. കൂ​ടാ​തെ ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ പ്ര​ജ​ന​ന​ത്തെ​യും അ​തി​െൻറ പ​റ​ക്ക​ലി​നേ​യും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന പ​രി​സ്ഥി​തി നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​നു​ള്ള ഉ​ട​മ​ക​ളു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.​സൗ​ദി​യു​​ടെ പൈ​തൃ​ക വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ളെ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും പു​തു​ത​ല​മു​റ​ക്ക് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന അ​ർ​ഥ​ത്തി​ലാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും യു​വാ​ക്ക​ളു​മു​ൾ​പ്പ​ടെ 80,000-ഓ​ളം കാ​ണി​ക​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​രം കാ​ണ​ൻ കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ അ​സീ​സി​യ​യി​ലെ ഹാ​ഫ്മൂ​ൺ ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര​ത്ത് എ​ത്തി​യ​ത്. ഡി​സം​ബ​ർ 25 മു​ത​ൽ ജ​നു​വ​രി 10 വ​രെ റി​യാ​ദി​ന് വ​ട​ക്കു​ള്ള മ​ൽ​ഹാ​മി​ൽ ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഫാ​ൽ​ക്ക​ണു​ക​ളു​ടെ മ​ത്സ​ര​മാ​യ കി​ങ്​ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ​റി ഫെ​സ്​​റ്റി​വ​ലി​ലേ​ക്കാ​ണ് ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന് മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഇ​നി നീ​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

