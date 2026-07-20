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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 July 2026 9:13 PM IST
    Updated On
    date_range 20 July 2026 9:13 PM IST

    ഇഖാമയിലെ പേര്​ തിരുത്താൻ ഇനിയെളുപ്പം; ഓൺലൈൻ നടപടിക്രമങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച്​ ജവാസത്​

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    ഇഖാമയിലെ പേര്​ തിരുത്താൻ ഇനിയെളുപ്പം; ഓൺലൈൻ നടപടിക്രമങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച്​ ജവാസത്​
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    റിയാദ്: സൗദിയിലെ വിദേശി താമസക്കാരുടെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡായ ‘ഇഖാമ’യിലെ പേര്​ തിരുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കി പാസ്​പോർട്ട്​ ജനറൽ ഡയറക്​ടറേറ്റ്​ (ജവാസത്​).​ തൊഴിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ്​ അവരുടെ കീഴിലുള്ള ജീവനക്കാരുടെ പേര് തിരുത്താൻ കഴിയുക. ഇതിനായി ജവാസത്തി​െൻറ ‘മുഖീം’ പോർട്ടൽ വഴിയാണ്​ ശ്രമിക്കേണ്ടത്​. തിരുത്തിലും പുതിയ ഇഖാമ പ്രിൻറ്​ ചെയ്​തുകിട്ടുന്നതിനും അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ജവാസത് വ്യക്തമാക്കി.

    സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായി ജവാസാത് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് സേവനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുതിയ സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഡിജിറ്റൽ സേവനം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നതിനുള്ള ഘട്ടങ്ങളും ജവാസാത് വിശദീകരിച്ചു. പേര് തിരുത്തുന്നതിനായി ആദ്യമായി മുഖീം പോർട്ടലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്​ത്​ പ്രവേശിക്കണം.

    തുടർന്ന് പോർട്ടലിൽ ജീവനക്കാര​െൻറ പേര്​ തിരയണം. ശേഷം ഇഖാമ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തണം. ഇതിന് ശേഷം ജീവനക്കാര​െൻറ പ്രൊഫൈൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത്, അതിലെ ‘പാസ്‌പോർട്ട് സേവനങ്ങൾ’ എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇതിൽ നിന്നാണ് വിവർത്തനം ചെയ്ത പേര് തിരുത്തുന്നതിനുള്ള സേവനം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്.

    ഈ ഇലക്ട്രോണിക് സേവനം നിലവിലുള്ള അംഗീകൃത നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കും വിധേയമായിരിക്കുമെന്ന് ജവാസാത് വ്യക്തമാക്കി. നടപടിക്രമങ്ങൾ ലളിതമാക്കുന്നതിനും വിസ, താമസ രേഖാ ഇടപാടുകൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനും ഇത്തരം ഡിജിറ്റൽ സൗകര്യങ്ങൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് ജവാസാത് എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളോടും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

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    TAGS:iqamajawasatonline process
    News Summary - Easier to correct name on Iqama now; Jawasat explains online procedures
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