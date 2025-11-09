Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightആദ്യകാല പ്രവാസി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 Nov 2025 4:46 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 4:46 PM IST

    ആദ്യകാല പ്രവാസി പി.എസ്​. ശ്രീനിവാസൻ നിര്യാതനായി

    text_fields
    bookmark_border
    ആദ്യകാല പ്രവാസി പി.എസ്​. ശ്രീനിവാസൻ നിര്യാതനായി
    cancel
    camera_alt

    പി.എസ്. ശ്രീനിവാസൻ

    Listen to this Article

    റിയാദ്​: റിയാദിലെ ആദ്യകാല പ്രവാസിയും ഓട്ടോ മെക്കാനിക്കൽ വർക്​ഷോപ്​ ഉടമയുമായിരുന്ന തൃശൂർ പെരിഞ്ഞനം സ്വദേശി പി.എസ്. ശ്രീനിവാസൻ (67) നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി. ദീർഘകാലം റിയാദിൽ പ്രവാസം നയിച്ച ശേഷം ഏതാനും വർഷം മുമ്പാണ്​ നാട്ടിലേക്ക്​ മടങ്ങിയത്​.

    റിയാദിൽ സാമൂഹിക സാംസ്​കാരിക രംഗത്ത്​ സജീവമായിരുന്നു. മക്കൾ കലാകാരന്മാരായിരുന്നു. ഫ്രൻസ്​ ക്രിയേഷൻസ് എന്ന കൂട്ടായ്​മക്ക്​ കീഴില വിവിധ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഭാര്യ: ബിന്ദു. മക്കൾ: ശ്രീ ഹാസ് ശ്രീനി (എൻജിനീയർ, സീമെൻസ് സൗദി), ശ്രീഹരി ശ്രീനി (സ്​റ്റെല്ലൻറിസ്​ ദുബൈ), ഗായത്രി (ചൈൽഡ് സൈക്യാട്രിസ്​റ്റ്​, കാനഡ).

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi NewsCultural Activistexpatriate diedThrissur Native
    News Summary - Early expatriate P.S. Sreenivasan passes away
    Similar News
    Next Story
    X