ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇ-വിസtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഇന്ത്യയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന വിദേശികൾക്കായി ഇ-വിസ ലഭ്യമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി വ്യാജ വെബ്സൈറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി കുവൈത്തിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി മുന്നറിയിപ്പ്. അപേക്ഷകരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം, ചില സൈറ്റുകൾ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾക്കു ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകയും വ്യക്തിവിവരങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതായും എംബസി അറിയിച്ചു.
ഇന്ത്യൻ ഇ-വിസ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാനുള്ള ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് www.indianvisaonline.gov.in. ആണെന്ന് എംബസി അറിയിച്ചു. ഇ-വിസ അപേക്ഷകൾക്കായി ഈ വെബ്സൈറ്റ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കണം.
അനധികൃത വെബ്സൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തട്ടിപ്പുകൾ, സാമ്പത്തിക നഷ്ടം, വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗം എന്നിവക്ക് കാരണമാകാം. ഓൺലൈനായി വിസക്ക് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അപേക്ഷകർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും എംബസി നിർദേശിച്ചു.
