Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Nov 2025 9:26 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Nov 2025 9:26 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് ഇ-​വി​സ

    text_fields
    bookmark_border
    വ്യാ​ജ വെ​ബ്സൈ​റ്റു​ക​ളി​ൽ വ​ഞ്ചി​ത​രാ​ക​രു​തെ​ന്ന് എം​ബ​സി
    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് ഇ-​വി​സ
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന വി​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഇ-​വി​സ ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി വ്യാ​ജ വെ​ബ്സൈ​റ്റു​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​താ​യി കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. അ​പേ​ക്ഷ​ക​രെ തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം, ചി​ല സൈ​റ്റു​ക​ൾ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ​ക്കു ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യും വ്യ​ക്തി​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യും എം​ബ​സി അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ-​വി​സ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റ് www.indianvisaonline.gov.in. ആ​ണെ​ന്ന് എം​ബ​സി അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ-​വി​സ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഈ ​വെ​ബ്സൈ​റ്റ് മാ​ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണം.

    അ​ന​ധി​കൃ​ത വെ​ബ്സൈ​റ്റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​ഷ്ടം, വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ദു​രു​പ​യോ​ഗം എ​ന്നി​വ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കാം. ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി വി​സ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും എം​ബ​സി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:E-visaIndia
    News Summary - E-Visa to India
    Similar News
    Next Story
    X