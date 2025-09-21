Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 12:58 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 12:58 AM IST

    ഇ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ഹി​ബ് മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ സൂ​പ്പ​ർ-7'; കെ.​എം.​സി.​സി ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് ജി​ദ്ദ​യി​ൽ തു​ട​ക്കം

    ഇ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ഹി​ബ് മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ സൂ​പ്പ​ർ-7; കെ.​എം.​സി.​സി ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് ജി​ദ്ദ​യി​ൽ തു​ട​ക്കം
    ‘ഇ.​അ​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ഹി​ബ് മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ സൂ​പ്പ​ർ-7’;

    കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്

    ഇ.​ടി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ

    ജി​ദ്ദ: കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു മാ​സ​ത്തോ​ളം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന 'ഇ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ഹി​ബ് മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ സൂ​പ്പ​ർ-7' ക​പ്പി​നു വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് മ​ഹോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. മു​സ്‍ലിം​ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ.​ടി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ എം.​പി ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്‌​തു.

    മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    കാ​യി​ക​വും ശാ​രീ​രി​ക​ക്ഷ​മ​ത​യും പ്ര​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റം പാ​ര​സ്പ​ര്യ സ്നേ​ഹ​വും ഐ​ക്യ​വും ഊ​ട്ടി​ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​നും സം​ഘ​ട​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ ഊ​ർ​ജ​സ്വ​ല​രാ​ക്കി നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ന്ന ഗെ​യിം ആ​ണ് ഫു​ട്ബാ​ൾ പോ​ലു​ള്ള ക​ളി​ക​ൾ എ​ന്ന​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ജെ.​എ​ൻ.​എ​ച്ച് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ വി.​പി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി, എ.​ബി.​സി കാ​ർ​ഗോ പ്ര​ധി​നി​ധി ഷി​ബി​ലി, കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ കു​ഞ്ഞി​മോ​ൻ കാ​ക്കി​യ, അ​ഹ​മ്മ​ദ് പാ​ള​യാ​ട്ട്, കാ​ദ​ർ ചെ​ർ​ക്ക​ള, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ മു​ണ്ട​ക്കു​ളം എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. വി.​പി മു​സ്ത​ഫ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷൗ​ക്ക​ത്ത് ഞാ​റ​ക്കോ​ട​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​ർ അ​ണി​നി​ര​ന്ന വി​വി​ധ ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളോ​ടും വേ​ഷ​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടും നി​ശ്ച​ല ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളോ​ടും കൂ​ടി​യു​ള്ള മാ​ർ​ച്ച് പാ​സ്റ്റ് ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യി.

    ജി​ദ്ദ​യി​ലെ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ സം​ഘ​ശ​ക്തി​യും സ​ർ​ഗ്ഗ​ശേ​ഷി​യും പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്ന മാ​ർ​ച്ച് പാ​സ്റ്റ്‌ ജ​ന​ബാ​ഹു​ല്യം കൊ​ണ്ട് ശ്ര​ദ്ദേ​യ​മാ​യി. കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​പി മു​സ്‌​ത​ഫ, ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​കെ ബാ​വ, ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ മു​ണ്ട​ക്കു​ളം എ​ന്നി​വ​ർ മാ​ർ​ച്ച് പാ​സ്റ്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ല്യൂ​ട്ട് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ലാ പ​വ​ർ​ഹൗ​സ് എ​ഫ്.​സി, ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സി.​എം.​എ.​സി ഫൈ​സ​ലി​യ എ​ഫ്.​സി​യും അ​വ​സാ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ബി​റ്റ് ബോ​ൾ​ട്ട് എ​ഫ്സി​യും ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി.

    X