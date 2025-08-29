Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഇ.​ അ​ഹ​മ്മ​ദ്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 29 Aug 2025 11:22 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 11:22 AM IST

    ഇ.​ അ​ഹ​മ്മ​ദ് മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ സൂ​പ്പ​ർ സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ.​ അ​ഹ​മ്മ​ദ് മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ സൂ​പ്പ​ർ സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു
    cancel
    camera_alt

    ജി​ദ്ദ കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ പോ​സ്റ്റ​ർ

    പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    ജി​ദ്ദ:​ ജി​ദ്ദ കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 19ന് ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഇ.​അ​ഹ​മ്മ​ദ് സ്‌​മാ​ര​ക സൂ​പ്പ​ർ സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു . സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രാ​യ എ.​ബി.​സി കാ​ർ​ഗോ, അ​ൽ വ​ഫ സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് ജീ​പാ​സ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ​യും ജി​ദ്ദ​യി​ലെ കെ.​എം.​സി.​സി വി​വി​ധ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​നി​ര​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രു​ടെ​യും, സ്വി​ഫ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ന​ട​ന്ന​ത്. ജി​ദ്ദ കെ.​എം.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​പി മു​സ്ത​ഫ സ്വി​ഫ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​സാം മ​മ്പാ​ടി​ന് പോ​സ്റ്റ​ർ കൈ​മാ​റി പ്ര​കാ​ശ​നം ന​ട​ത്തി.

    ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​കെ.​എ റ​സാ​ഖ് മാ​സ്റ്റ​റു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങ് സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും സ്വി​ഫ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ നി​സാം മ​മ്പാ​ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്‌​തു . സ്പോ​ർ​ട്സ് വി​ങ് ചാ​ർ​ജു​ള്ള ഷൗ​ക്ക​ത്ത് ഞാ​റ​ക്കോ​ട​ൻ, സു​ബൈ​ർ വ​ട്ടോ​ളി എ​ന്നി​വ​ർ മ​ത്സ​ര സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ വി​ശ​ദ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി. അ​ൽ വ​ഫ സൂ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് ജീ​പാ​സ് പ്ര​തി​നി​ധി വി.​കെ സി​യാ​ദ്, എ.​ബി,സി ​കാ​ർ​ഗോ പ്ര​തി​നി​ധി വി.​പി ഷി​മി​ൽ, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ മു​ണ്ട​ക്കു​ളം, നാ​ണി ഇ​സ്ഹാ​ഖ്, ടി.​കെ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹി​മാ​ൻ, നൗ​ഷാ​ദ് ച​പ്പാ​ര​പ്പ​ട​വ്, മ​നാ​ഫ് ഏ​റാ​ഡ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ചു. വി. ​പി മു​സ്ത​ഫ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഇ​സ്ഹാ​ഖ് പൂ​ണ്ടോ​ളി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ എ.​കെ ബാ​വ, ല​ത്തീ​ഫ് മു​സ്‍ലി​യാ​ര​ങ്ങാ​ടി, നാ​സ​ർ മ​ച്ചി​ങ്ങ​ൽ, സാ​ബി​ൽ മ​മ്പാ​ട്, ജ​ലാ​ൽ തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം, ഷ​ക്കീ​ർ മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ താ​ഴെ​ക്കോ​ട്, എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 19 ന് ​ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ വ​ലീ​ദ് അ​ൽ റു​സൂ​ഖ്‌ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ജി​ദ്ദ​യി​ലെ വി​വി​ധ കെ.​എം.​സി.​സി ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ മാ​ർ​ച്ച് പാ​സ്റ്റോ​ടെ ഫു​ട്ബാ​ൾ മാ​മാ​ങ്ക​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​വും. തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള വാ​രാ​ന്ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സൗ​ദി​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ക്ല​ബു​ക​ൾ ത​മ്മി​ലും, ജി​ദ്ദ​യി​ലെ വി​വി​ധ ജി​ല്ലാ ത​ല കെ.​എം.​സി.​സി ടീ​മു​ക​ൾ ത​മ്മി​ലും മാ​റ്റു​ര​ക്കും. ഏ​റ്റ​വും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തോ​ടെ സ​മാ​പി​ക്കും. വ​ഫ ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് സ്പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന ഫ​സ്റ്റ് പ്രൈ​സ് ബു​ള്ള​റ്റ് മോ​ട്ടോ​ർ സൈ​ക്കി​ൾ, എ.​സി, ടി.​വി, ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ വി​വി​ധ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള ല​ക്കി ഡ്രോ​യി​ൽ ന​റു​ക്കെ​ടു​ത്ത് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കും. ക​ളി ന​ട​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​ത്യേ​കം സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പു​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​വു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ജി​ദ്ദ​യി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ല്ല, ഏ​രി​യ, മ​ണ്ഡ​ലം, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ ഫു​ട്ബാ​ൾ മാ​മാ​ങ്ക​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മാ​റും. കൂ​പ്പ​ൺ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം സി.​കെ.​എ റ​സാ​ക്ക് മാ​സ്റ്റ​ർ, അ​നാ​കി​ഷ് ഏ​രി​യ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​ബ​ഷീ​ർ, ജാ​മി​യ കു​വൈ​സ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കോ​യ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:football tournamentposterreleasedE. Ahmed Memorial
    News Summary - E. Ahmed Memorial Super Sevens Football Tournament Poster Released
    Similar News
    Next Story
    X