Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 12:10 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 12:10 AM IST

    സൗ​ദി​യി​ൽ പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റും മ​ണ​ൽ​ക്കാ​റ്റും 53 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​ഞ്ഞു

    ഈ ​വ​ർ​ഷം ജൂ​ലൈവ​രെ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്ക് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി
    Dust wind in soudi arabia
    സൗ​ദി​യി​ൽ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റ്

    യാം​ബു: ഈ ​വ​ർ​ഷം ഇ​തു​വ​രെ സൗ​ദി​യി​ൽ പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റും മ​ണ​ൽ​ക്കാ​റ്റും ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞ​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റു​ക​ളു​ടെ അ​ള​വ് 53 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. സൗ​ദി പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന പ​രി​സ്ഥി​തി ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ ഫ​ലം ചെ​യ്ത​താ​ണ് പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റി​ന്റെ നി​ര​ക്കി​ൽ അ​ഭൂ​ത​പൂ​ർ​വ​മാ​യ കു​റ​വ് വ​രാ​ൻ നി​മി​ത്ത​മാ​യ​തെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ആ​ദ്യ ഏ​ഴു മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ ശ​രാ​ശ​രി​യു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മ്പോ​ൾ പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റു​ക​ളു​ടെ​യും മ​ണ​ൽ​ക്കാ​റ്റു​ക​ളു​ടെ​യും നി​ര​ക്കി​ൽ ന​ല്ല കു​റ​വാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്ത് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഈ ​വ​ർ​ഷം ജ​നു​വ​രി, മാ​ർ​ച്ച് മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റ് ദി​ന​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റു​ക​ളു​ടെ​യും മ​ണ​ൽ​ക്കാ​റ്റി​ന്റെ​യും കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ​കേ​ന്ദ്രം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ആ​ദ്യ ഏ​ഴ് മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കു​ക​ളാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ 80 ശ​ത​മാ​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ 40 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞു. മാ​ർ​ച്ചി​ൽ 75 ശ​ത​മാ​ന​വും ഏ​പ്രി​ലി​ൽ 41 ശ​ത​മാ​ന​വും മേ​യ് മാ​സ​ത്തി​ൽ 40 ശ​ത​മാ​ന​വും ജൂ​ണി​ൽ 59 ശ​ത​മാ​ന​വും ജൂ​ലൈ​യി​ൽ 41 ശ​ത​മാ​ന​വും ആ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​ന​ങ്ങ​ൾ, വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ സം​ഘ​ടി​ത പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ, ഗ്രീ​ൻ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ, ക്ലൗ​ഡ് സീ​ഡി​ങ് പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ധാ​ന സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റ് കു​റ​യു​ന്ന കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മാ​റ്റ​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച​തെ​ന്ന് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. റോ​യ​ൽ റി​സ​ർ​വു​ക​ൾ, വ​ർ​ധി​ച്ച സ​സ്യ​ജാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​വ​ര​ണം, അ​മി​ത​മാ​യ മേ​ച്ചി​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണം എ​ന്നി​വ​യും ഈ ​പ്ര​തി​ഭാ​സം ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യി. ഹ​രി​ത​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ പ്ര​തി​കൂ​ല കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യാ​ൻ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ന​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫ​ല​മാ​ണ്‌ പൊ​ടി​ക്കാ​റ്റു​ക​ളു​ടെ കു​റ​വി​ന് ആ​ക്കം കൂ​ട്ടി​യ​ത് എ​ന്നാ​ണ് നി​ഗ​മ​നം. പ​രി​സ്ഥി​തി, ജ​ലം, കൃ​ഷി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക ആ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് സു​ര​ക്ഷ​യൊ​രു​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​മാ​യ​താ​യും വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു.

    News Summary - Dust storms and sandstorms in Saudi Arabia reduced by 53 percent
