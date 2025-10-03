Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 7:25 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 7:25 AM IST

    ഡ്യൂ​ൺ​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    ഡ്യൂ​ൺ​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം
    മ​ല​സ് ഡ്യൂ​ൺ​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളിൽനടന്ന

    സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    റി​യാ​ദ്: ഡ്യൂ​ൺ​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ മ​ല​സ്, മു​ർ​സ​ലാ​ത്ത് ശാ​ഖ​ക​ളി​ൽ സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം ന​ട​ത്തി. സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സം​ഗീ​ത അ​നൂ​പ്, മാ​നേ​ജ​ർ അ​ബീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ദേ​ശീ​യ​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം കൈ​മാ​റി. വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ വി​ദ്യ വി​നോ​ദ്, ഹെ​ഡ്മി​സ്ട്ര​സ് സോ​ജി എ​ബ്ര​ഹാം, സി.​ഇ.​ഒ ഷാ​നി​ജ ഷ​നോ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സ്കൂ​ൾ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രും അ​ധ്യാ​പ​ക, അ​ന​ധ്യാ​പ​ക അം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. അ​സം​ബ്ലി​യി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​റ​ബി​യി​ലും ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലു​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സൗ​ദി​യു​ടെ ഉ​യ​ർ​ച്ച​യെ​യും വ​ള​ർ​ച്ച​യെ​യും എ​ടു​ത്തു കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. സൗ​ദി​യു​ടെ ത​ന​ത് ക​ല​ക​ളെ സ്വാം​ശീ​ക​രി​ച്ച നൃ​ത്താ​വി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ന് മോ​ടി കൂ​ട്ടി. വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും പ​രേ​ഡും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    TAGS:indian schoolSaudi Newsnational day celebrationgulf news malayalam
