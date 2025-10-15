Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസൗദിയിൽ മയക്കുമരുന്ന്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 11:34 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 11:34 PM IST

    സൗദിയിൽ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട തുടരുന്നു; കയറ്റുമതി സാധനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച മയക്കുമരുന്ന് ശേഖരം പിടികൂടി

    text_fields
    bookmark_border
    രണ്ട് സ്വദേശി പൗരന്മാരും രണ്ട് സിറിയൻ പൗരന്മാരുമടക്കം നാല് പേർ അറസ്റ്റിൽ
    സൗദിയിൽ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട തുടരുന്നു; കയറ്റുമതി സാധനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച മയക്കുമരുന്ന് ശേഖരം പിടികൂടി
    cancel
    camera_alt

    റിയാദ് മേഖലയിൽ മയക്കുമരുന്ന് ശേഖരവുമായി പിടിയിലായ പ്രതികൾ

    Listen to this Article

    റിയാദ്: സൗദിയിൽ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട ശക്തമാക്കി അധികൃതർ പരിശോധന തുടരുന്നു. ലഹരിക്കടത്ത് കേസിൽ പിടിയിലാകുന്നവരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നതായാണ് വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിയാദ് മേഖലയിൽ വൻ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ടയാണ് നടന്നത്.

    വാൽനട്ട് കയറ്റുമതിക്കുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച 2,064,000 ആംഫെറ്റാമൈൻ ഗുളികകൾ നാർക്കോട്ടിക് കൺട്രോൾ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് പിടിച്ചെടുത്തു. രണ്ട് സ്വദേശി പൗരന്മാരും രണ്ട് സിറിയൻ പൗരന്മാരുമടക്കം നാലു പ്രതികളെയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായത്. മറ്റു ചരക്കുകൾക്കിടയിലൂടെ രാജ്യത്തേക്ക് കടത്തിയ മയക്കുമരുന്ന് സ്വീകരിച്ചവരായി രുന്നു അറസ്റ്റിലായ മുഴുവൻ പ്രതികൾ.

    സൗദി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മയക്കുമരുന്ന് വിരുദ്ധ ദൗത്യത്തിന്റെയും രാജ്യത്തിന്റെയും സുരക്ഷ ലക്ഷ്യമിടുന്ന മയക്കുമരുന്ന് കള്ളക്കടത്ത് നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെയും ഭാഗമായാണ് അറസ്റ്റ്. സമൂഹത്തിന്റെ സുരക്ഷയും പൊതുജനാരോഗ്യവും ഉറപ്പാക്കാൻ പരിശോധനകളും നിയന്ത്രണ നടപടികളും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് അധികൃതർ. മയക്കുമരുന്ന് കേസിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ വിട്ടുവീഴ്ച്ചയില്ലാത്ത നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ആവർത്തിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

    സംശയാസ്പദമായ ഏതെങ്കിലും കള്ളക്കടത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടാൽ 1910 എന്ന രഹസ്യ ഹോട്ട്‌ലൈൻ നമ്പർ വഴിയോ, 1910@zatca.gov.sa എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലോ, 009661910 എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര നമ്പറിലോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അതോറിറ്റി പൊതുജനങ്ങളോട് ആവർത്തിച്ച് അഭ്യർഥിച്ചു.

    റിപ്പോർട്ടിലെ വിവരങ്ങൾ ശരിയാണെങ്കിൽ വിവരം അറിയിക്കുന്നവർക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രതിഫലം നൽകുന്നതിനൊപ്പം അവരുടെ വിവരങ്ങൾ രഹസ്യമാക്കിവെക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സമൂഹത്തിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിൽ ലഹരിക്കടത്ത് ശ്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിനായി രാജ്യത്തിന്റെ ഇറക്കുമതിയിലും കയറ്റുമതിയിലും കസ്റ്റംസ് നിയന്ത്രണം കർശനമാക്കുന്നതും ശക്തമായ പരിശോധനകളും രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ തുടരുകയാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:drug huntMinistry of Home AffairsSaudi NewsSaudi Arabiaamphetamine pills
    News Summary - Drug hunt continues in Saudi Arabia; drug stash hidden in export goods seized
    Similar News
    Next Story
    X