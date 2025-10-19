Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 7:48 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 7:48 AM IST

    സൗ​ദി​യി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വേ​ട്ട; രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച 48,000 ല​ഹ​രി ഗു​ളി​ക​ക​ൾ പി​ടി​കൂ​ടി

    methamphetamine pills seized
    അ​ൽ ഹ​ദീ​ത ബോ​ർ​ഡ​ർ പോ​ർ​ട്ട് വ​ഴി ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച 48,000 ആം​ഫെ​റ്റാ​മൈ​ൻ ഗു​ളി​ക​ക​ക​ൾ

    ക​സ്റ്റം​സ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ

    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധ​ന ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് നി​ര​വ​ധി പേ​ർ ദി​വ​സ​വും പി​ടി​യി​ലാ​കു​ന്ന​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ട്ര​ക്കി​നു​ള്ളി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ 47,927 ആം​ഫെ​റ്റാ​മൈ​ൻ (കാ​പ്റ്റ​ഗ​ൺ) ഗു​ളി​ക​ക​ളാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ക​ര തു​റ​മു​ഖ​വും അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള മു​ഖ്യ ക​വാ​ട​വു​മാ​യ ജോ​ർ​ഡ​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള അ​ൽ ഹ​ദീ​ത ബോ​ർ​ഡ​ർ പോ​ർ​ട്ടി​ലാ​ണ് വ​ൻ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വേ​ട്ട ന​ട​ന്ന​ത്.

    പോ​ർ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ ഒ​രു ട്ര​ക്കി​ന്റെ ‘ക​ൺ​സൈ​ൻ​മെ​ന്റി'​നു​ള്ളി​ൽ വി​ദ​ഗ്ധ​മാ​യി ഒ​ളി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ല​ഹ​രി ഗു​ളി​ക​ക​ളാ​ണ് സ​കാ​ത്ത്, നി​കു​തി, ക​സ്റ്റം​സ് അ​തോ​റി​റ്റി പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​യി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ അ​വ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങി​യ നാ​ല് പ്ര​തി​ക​ളെ​യും അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​താ​യി അ​തോ​റി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് നാ​ർ​ക്കോ​ട്ടി​ക് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ വി​ഭാ​ഗ​വു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച് മു​ഴു​വ​ൻ പ്ര​തി​ക​ളെ​യും ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സു​ര​ക്ഷ സ്ക്രീ​നി​ങ് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളും ത​ത്സ​മ​യ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ക​സ്റ്റം​സ് ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ടെ ക​യ​റ്റു​മ​തി ത​ട​ഞ്ഞ​താ​യി അ​തോ​റി​റ്റി വ​ക്താ​വ് ഹ​മൂ​ദ് അ​ൽ​ഹ​ർ​ബി പ​റ​ഞ്ഞു. സ​മൂ​ഹ​സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും മ​റ്റ് നി​രോ​ധി​ത വ​സ്തു​ക്ക​ളി​ൽ നി​ന്നും സ​മൂ​ഹ​ത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ പ​ഴു​ത​ട​ച്ചു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    വി​വി​ധ രീ​തി​യി​ലു​ള്ള ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്ത് ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നാ​യി എ​ല്ലാ ക​ര, ക​ട​ൽ, വ്യോ​മ പ്ര​വേ​ശ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും ക​സ്റ്റം​സ് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കു​ന്ന​ത് സ​കാ​ത്ത്, നി​കു​തി, ക​സ്റ്റം​സ് അ​തോ​റി​റ്റി ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ൽ ഹ​ർ​ബി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ സ​ജ്ജ​മാ​യ നാ​ർ​ക്കോ​ട്ടി​ക് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ വി​ഭാ​ഗം യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ശ​രീ​ര ഭാ​ഷ വാ​യി​ക്കാ​നും ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്തു​കാ​ർ പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ രീ​തി​ക​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നും പ​രി​ശീ​ല​നം സി​ദ്ധി​ച്ച വി​ദ​ഗ്ധ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ കൂ​ടി ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​ണ്. ഇ​വ​രു​ടെ ക​ണ്ണു​ക​ൾ വെ​ട്ടി​ച്ച് സൗ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​ക​ളോ നി​രോ​ധി​ത വ​സ്തു​ക്ക​ളോ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മം ആ​ത്മ​ഹ​ത്യാ​പ​ര​മാ​ണ്.

    രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള എ​ല്ലാ പ്ര​വേ​ശ​ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ക​സ്റ്റം​സ് നി​യ​ന്ത്ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച് നി​രോ ധി​ത വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ക​ട​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത അ​തോ​റി​റ്റി ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ടാ​ൽ 1910 എ​ന്ന ര​ഹ​സ്യ ഹോ​ട്ട്‌​ലൈ​ൻ ന​മ്പ​ർ വ​ഴി​യോ, 1910@zatca.gov.sa എ​ന്ന ഇ-​മെ​യി​ൽ വി​ലാ​സ​ത്തി​ലോ 009661910 എ​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ന​മ്പ​റി​ലോ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശ​രി​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ വി​വ​രം അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​ഫ​ലം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം അ​വ​രു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ര​ഹ​സ്യ​മാ​ക്കി​വെ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Drug seizedmethamphetaminedrug bustSaudi Arabia News
    News Summary - Drug bust in Saudi Arabia; 48,000 methamphetamine pills seized
