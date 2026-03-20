    Posted On
    date_range 20 March 2026 10:21 AM IST
    Updated On
    date_range 20 March 2026 10:21 AM IST

    യാം​ബു​വി​ലെ റി​ഫൈ​ന​റി​യി​ൽ ഡ്രോ​ൺ പ​തി​ച്ചു

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ വി​വി​ധ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ക​ഴി​ഞ്ഞ 48 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ ന​ട​ന്ന വ​ൻ​തോ​തി​ലു​ള്ള മി​സൈ​ൽ-​ഡ്രോ​ൺ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​രോ​ധ സേ​ന വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പ്ര​തി​രോ​ധി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, ചെ​ങ്ക​ട​ൽ തീ​ര​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന എ​ണ്ണ ന​ഗ​ര​മാ​യ യാം​ബു​വി​ലെ സാ​മ്രെ​ഫ് എ​ണ്ണ ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ശാ​ല​യി​ൽ ഒ​രു ഡ്രോ​ൺ പ​തി​ച്ച​താ​യും ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ വി​ല​യി​രു​ത്തി വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്നും പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. സൗ​ദി അ​രാം​കോ​യും എ​ക്സോ​ൺ മൊ​ബീ​ലും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന ഈ ​റി​ഫൈ​ന​റി​ക്ക് നേ​രെ​യു​ണ്ടാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണം ആ​ഗോ​ള എ​ണ്ണ വി​പ​ണി​യും അ​തീ​വ ഗൗ​ര​വ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് വീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ മു​ത​ൽ ഉ​ച്ച​വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന വി​വി​ധ ആ​ക്ര​മ​ണ​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ആ​കെ 30 ഭീ​ഷ​ണി​ക​ളാ​ണ് പ്ര​തി​രോ​ധ സേ​ന ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​തി​ൽ 27 ഡ്രോ​ണു​ക​ളും മൂ​ന്ന് ബാ​ലി​സ്​​റ്റി​ക് മി​സൈ​ലു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. പു​ല​ർ​ച്ചെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി വ​ന്ന 14 ഡ്രോ​ണു​ക​ളും ര​ണ്ട് ബാ​ലി​സ്റ്റി​ക് മി​സൈ​ലു​ക​ളും ത​ക​ർ​ത്തു. രാ​വി​ലെ റി​യാ​ദി​ലും കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലു​മാ​യി 13 ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ കൂ​ടി വെ​ടി​വെ​ച്ചി​ട്ടു. ഉ​ച്ച​യോ​ടെ യാം​ബു ന​ഗ​ര​ത്തി​ന് നേ​രെ വ​ന്ന ഒ​രു ബാ​ലി​സ്​​റ്റി​ക് മി​സൈ​ൽ കൂ​ടി ത​ക​ർ​ത്ത​തോ​ടെ​യാ​ണ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​ത്തെ മാ​ത്രം പ്ര​തി​രോ​ധ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 30 ആ​യ​ത്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​യും സ​മാ​ന​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു. റി​യാ​ദി​ലെ എം​ബ​സി മേ​ഖ​ല ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടെ​ത്തി​യ ര​ണ്ട് ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 22 ഡ്രോ​ണു​ക​ളും 10 മി​സൈ​ലു​ക​ളു​മാ​ണ് അ​ന്ന് ത​ക​ർ​ത്ത​ത്. ഇ​തി​ൽ അ​ഞ്ച് ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ ഒ​രു സു​പ്ര​ധാ​ന ഊ​ർ​ജ്ജ പ്ലാ​ൻ​റി​ന് തൊ​ട്ട​ടു​ത്താ​ണ് എ​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യ വ​ക്താ​വ് മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ തു​ർ​ക്കി അ​ൽ-​മാ​ലി​ക്കി വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ജാ​ഗ്ര​ത നി​ർ​ദേ​ശം

    ആ​ക്ര​മ​ണ ഭീ​ഷ​ണി നി​ല​നി​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ നാ​ഷ​ന​ൽ ഏ​ർ​ളി വാ​ണി​ങ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം വ​ഴി കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലും യാം​ബു​വി​ലും അ​തീ​വ ജാ​ഗ്ര​താ നി​ർ​ദ്ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ജ​ന​ങ്ങ​ൾ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ക​ഴി​യു​ക​യും ജ​ന​ലു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും ഗ്ലാ​സ് പ്ര​ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും മാ​റി നി​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പി​ന്നീ​ട് അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത ഒ​ഴി​ഞ്ഞ​താ​യി അ​റി​യി​പ്പ് ല​ഭി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണ് ജ​ന​ജീ​വി​തം സാ​ധാ​ര​ണ നി​ല​യി​ലാ​യ​ത്.

    യാം​ബു​വി​െൻറ പ്രാ​ധാ​ന്യം

    ഹോ​ർ​മു​സ് ക​ട​ലി​ടു​ക്കി​ലെ ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ കാ​ര​ണം ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ക്രൂ​ഡ് ഓ​യി​ൽ ക​യ​റ്റു​മ​തി​യു​ടെ നി​ല​വി​ലെ ര​ണ്ട് പ്ര​ധാ​ന ക​വാ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് യാം​ബു തു​റ​മു​ഖം. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ടാ​യ ഡ്രോ​ൺ ആ​ക്ര​മ​ണം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ൻ്റെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സൈ​ന്യം പൂ​ർ​ണ്ണ സ​ജ്ജ​മാ​ണെ​ന്നും അ​നി​ഷ്ട സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടാ​ൻ എ​ല്ലാ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS: yambu, Saudi News, drone crashes
    News Summary - Drone crashes at Yambu refinery
