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    ഈസ്​റ്റ്​-വെസ്​റ്റ്​ പൈപ്പ്‌ലൈനിന് നേരെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം; ശക്തമായി അപലപിച്ച് സൗദി അറേബ്യ

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    ഈസ്​റ്റ്​-വെസ്​റ്റ്​ പൈപ്പ്‌ലൈനിന് നേരെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം; ശക്തമായി അപലപിച്ച് സൗദി അറേബ്യ
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    റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിലെ റിയാദ്, മദീന പ്രവിശ്യകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന തന്ത്രപ്രധാനമായ ഈസ്​റ്റ്​-വെസ്​റ്റ്​ എണ്ണ പൈപ്പ്‌ലൈനിന് നേരെ ഇറാഖിൽ നിന്നുള്ള ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നടന്ന ആക്രമണത്തെ സൗദി അറേബ്യ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ അപലപിച്ചു.

    ആക്രമണത്തിൽ ചിലർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും പൈപ്പ്‌ലൈനിന് നാശനഷ്​ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേടുപാടുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായുള്ള സാങ്കേതിക നടപടികൾ നിലവിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

    ഇറാഖ് മണ്ണിൽനിന്ന് സൗദിക്കും അയൽരാജ്യങ്ങൾക്കും നേരെ തുടർച്ചയായുണ്ടാകുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ തടയാൻ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ അവസരം നൽകണമെന്ന് ഇറാഖ് പ്രധാനമന്ത്രി അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു. ഈ അഭ്യർഥന മാനിച്ചും ഇറാഖ് സർക്കാരിന്റെ പരിശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായും തൽക്കാലം തിരിച്ചടി നൽകേണ്ടതില്ലെന്നാണ് സൗദിയുടെ തീരുമാനമെന്ന് സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

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    News Summary - Drone Attack on East-West Pipeline; Saudi Arabia Strongly Condemns
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