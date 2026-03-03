Begin typing your search above and press return to search.
    3 March 2026 9:28 AM IST
    3 March 2026 9:28 AM IST

    റാ​സ് ത​നൂ​റ റി​ഫൈ​ന​റി​ക്ക് നേ​രെ ഡ്രോ​ൺ ആ​ക്ര​മ​ണ ശ്ര​മം

    • പ്ലാ​ൻ​റ് ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ചു
    • സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മെ​ന്ന് പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    റാ​സ് ത​നൂ​റ റി​ഫൈ​ന​റി​ക്ക് നേ​രെ ഡ്രോ​ൺ ആ​ക്ര​മ​ണ ശ്ര​മം
    ഡ്രോ​ൺ അ​വ​ശി​ഷ്​​ട​ങ്ങ​ൾ വീ​ണ്​ നേ​രി​യ തീ​പി​ടി​ത്ത​മു​ണ്ടാ​യ റാ​സ് ത​നൂ​റ റി​ഫൈ​ന​റി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ പു​ക​യു​യ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലു​ള്ള അ​രാം​കോ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന എ​ണ്ണ​ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ ശാ​ല​യാ​യ റാ​സ് ത​നൂ​റ​യ്ക്ക് നേ​രെ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഡ്രോ​ൺ ആ​ക്ര​മ​ണ ശ്ര​മ​മു​ണ്ടാ​യി.

    വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള ര​ണ്ട് ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ന​ട​ന്ന ഈ ​നീ​ക്കം സൈ​ന്യം ആ​കാ​ശ​ത്തു​വെ​ച്ച് ത​ന്നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി സൗ​ദി പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ൽ ഇ​റാ​ൻ ബ​ന്ധ​മു​ള്ള ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളാ​ണെ​ന്നാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക നി​ഗ​മ​നം.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 7:04-ഓ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന​തെ​ന്ന് ഊ​ർ​ജ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സൈ​ന്യം വെ​ടി​വെ​ച്ചി​ട്ട ഡ്രോ​ണു​ക​ളു​ടെ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ റി​ഫൈ​ന​റി​ക്ക് ഉ​ള്ളി​ൽ പ​തി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ലാ​ൻ​റി​ൽ ചെ​റി​യ രീ​തി​യി​ലു​ള്ള തീ​പി​ടു​ത്ത​മു​ണ്ടാ​യി. എ​ന്നാ​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര വി​ഭാ​ഗം ഉ​ട​ൻ ഇ​ട​പെ​ട്ട് തീ ​പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി.

    മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ ന​ട​പ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യും സു​ര​ക്ഷാ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യും ശു​ദ്ധീ​ക​ര​ണ ശാ​ല​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പ്ലാ​ൻ​റി​നു​ള്ളി​ൽ നി​ന്ന് പു​ക ഉ​യ​രു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ച​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ സി​വി​ലി​യ​ന്മാ​ർ​ക്കോ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കോ പ​രി​ക്കു​ക​ൾ ഏ​റ്റി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യ വ​ക്താ​വ് ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ ജ​ന​റ​ൽ തു​ർ​ക്കി അ​ൽ മാ​ലി​ക്കി അ​റി​യി​ച്ചു. റി​ഫൈ​ന​റി​യി​ലെ ചി​ല യൂ​ണി​റ്റു​ക​ൾ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും, ഇ​ത് രാ​ജ്യ​ത്തെ പെ​ട്രോ​ളി​യം ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ത​ര​ണ​ത്തെ​യോ എ​ണ്ണ ഉ​ൽ​പ്പാ​ദ​ന​ത്തെ​യോ ബാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സു​ര​ക്ഷാ സ​ന്നാ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​താ​യും നി​ല​വി​ൽ സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ണെ​ന്നും സൗ​ദി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

