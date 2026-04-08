Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightവെടിനിർത്തലിനിടയിലും...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 April 2026 8:37 PM IST
    Updated On
    date_range 8 April 2026 8:37 PM IST

    വെടിനിർത്തലിനിടയിലും സൗദിയിലേക്ക്​ ​ഡ്രോൺ, മിസൈൽ ആക്രമണം; ആകാശത്ത്​ തകർത്ത്​ പ്രതിരോധ സേന

    text_fields
    bookmark_border
    iran attack
    cancel

    റിയാദ്: യു.എസും ഇറാനും വെടിനിർത്തലിലെത്തുന്ന സമയത്തും സൗദി അറേബ്യയുടെ കിഴക്കൻ മേഖല ലക്ഷ്യമാക്കി ശത്രുപക്ഷം തൊടുത്തുവിട്ട അഞ്ച് ബാലിസ്​റ്റിക് മിസൈലുകളും ഒമ്പത് ഡ്രോണുകളും പ്രതിരോധ സേന വിജയകരമായി തടഞ്ഞു നശിപ്പിച്ചു. ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ തുർക്കി അൽ മാലിക്കി ഈ നിർണായക വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്.

    ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിലാണ് മിസൈലുകളെയും ഡ്രോണുകളെയും ആകാശത്തുവെച്ച് തന്നെ തകർത്തത്. ആക്രമണ ഭീഷണിയെത്തുടർന്ന് നാഷനൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഫോർ ഏർലി വാണിങ്​ വഴി സിവിൽ ഡിഫൻസ് ഡയറക്ടറേറ്റ് രാജ്യത്തി​െൻറ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. റിയാദ്, അൽ ഖർജ്, കിഴക്കൻ മേഖല, യാംബു, വടക്കൻ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് അടിയന്തര മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്.

    അപകടസാധ്യത ഒഴിഞ്ഞതായി അറിയിക്കുന്നത് വരെ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ അധികൃതർ നിർദ്ദേശിച്ചു. സുരക്ഷ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതി​െൻറ പ്രാധാന്യം സിവിൽ ഡിഫൻസ് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ജനാലകളിൽ നിന്ന് അകന്ന് കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ളിലോ സുരക്ഷിതമായ മുറികളിലോ ഉടൻ അഭയം പ്രാപിക്കുക, അപകടം ഒഴിഞ്ഞുവെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് വരെ കെട്ടിടത്തിന് പുറത്തിറങ്ങരുത്, തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങൾ, ഗ്ലാസ് നിർമിതികൾ, ബാൽക്കണികൾ, മേൽക്കൂരകൾ എന്നിവയിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, പുറത്തുള്ളവർ എത്രയും വേഗം അടുത്തുള്ള കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറണം, സംഭവസ്ഥലങ്ങളിൽ തടിച്ചുകൂടാനോ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താനോ ശ്രമിക്കരുത്; അപകടമേഖലകളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക തുടങ്ങിയ നിർദേശങ്ങളാണ്​ അധികൃതർ നൽകിയത്​.

    പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തി​െൻറ ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ശത്രുത ആരംഭിച്ചത് മുതൽ ഇതുവരെ സൗദി വ്യോമസേനയും പ്രതിരോധ വിഭാഗവും ചേർന്ന് വൻ വിജയങ്ങളാണ് കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും റിയാദ്, കിഴക്കൻ മേഖല എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടെത്തിയ 916 ഡ്രോണുകൾ, 88 ബാലിസ്​റ്റിക് മിസൈലുകൾ, ഒമ്പത്​ ക്രൂയിസ് മിസൈലുകൾ എന്നിവയാണ് ഇതുവരെ തകർത്തിട്ടുള്ളത്. രാജ്യത്തി​െൻറ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ സേന സജ്ജമാണെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:dronesmissilesIran attackdefense forcesSaudi Arabia
    News Summary - Drone and missile attacks on Saudi Arabia despite ceasefire; Defense forces destroy them in the sky
    Similar News
    Next Story
    X