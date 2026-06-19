സൗദിയിൽ പൊതുവഴിയിൽ കാർ അഭ്യാസപ്രകടനം; ഡ്രൈവർ പിടിയിൽ

സൗദിയിൽ പൊതുവഴിയിൽ കാർ അഭ്യാസപ്രകടനം; ഡ്രൈവർ പിടിയിൽtext_fields
തബൂക്ക്: പൊതുവഴിയിൽ കാർ ഉപയോഗിച്ച് അപകടകരമായ രീതിയിൽ അഭ്യാസപ്രകടനം നടത്തിയ ഡ്രൈവറെ തബൂക്ക് മേഖലയിൽ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ട്രാഫിക് (അൽ-മുറൂർ) അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പ്രതി പൊതുവഴിയിൽ ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ച് അഭ്യാസപ്രകടനം നടത്തുന്നതിെൻറ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് ട്രാഫിക് വിഭാഗം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായത്.
നിയമലംഘനം നടത്തിയ വ്യക്തിക്കെതിരെ ആവശ്യമായ എല്ലാ നിയമനടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സൗദി ട്രാഫിക് വിഭാഗം വ്യക്തമാക്കി. പൊതുജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അധികൃതർ ഓർമിപ്പിച്ചു. നിർദ്ദിഷ്ട ശിക്ഷാ നടപടികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനായി പിടിയിലായ ഡ്രൈവറെ ട്രാഫിക് അതോറിറ്റിക്ക് കൈമാറിയതായും ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
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