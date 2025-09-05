Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഡോ. ​പ്രീ​ഷ്യ​സി​ന്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 5 Sept 2025 7:38 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 7:38 AM IST

    ഡോ. ​പ്രീ​ഷ്യ​സി​ന് ജെ.​എ​ൻ.​എ​ച്ച്, അ​ൽ​റ​യാ​ൻ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി

    text_fields
    bookmark_border
    ഡോ. ​പ്രീ​ഷ്യ​സി​ന് ജെ.​എ​ൻ.​എ​ച്ച്, അ​ൽ​റ​യാ​ൻ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി
    cancel
    camera_alt

    ഡോ. ​പ്രീ​ഷ്യ​സി​ന് ജെ.​എ​ൻ.​എ​ച്ച്, അ​ൽ​റ​യാ​ൻ ഡെപ്യൂ​ട്ടി മ​ാനേ​ജിങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​മി​ഷ്ഖാ​ത്ത് അ​ഷ്റ​ഫ് ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: ജി​ദ്ദ നാ​ഷ​ന​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി, അ​ൽ​റ​യാ​ൻ പോ​ളി​ക്ലി​നി​ക്ക് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ 10 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം ജ​ന​റ​ൽ പ്രാ​ക്ടീ​ഷ​ണറാ​യി രോ​ഗി​ക​ളെ പ​രി​ച​രി​ച്ച ഫി​ലി​പ്പൈ​ൻ പൗ​ര​നാ​യ ഡോ. ​പ്രീ​ഷ്യ​സിന് ജെ.​എ​ൻ.​എ​ച്ച്, അ​ൽ​റ​യാ​ൻ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റും, ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രും ന​ഴ്‌​സു​മാ​രും മ​റ്റു വി​വി​ധ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ഹൃ​ദ്യ​മാ​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. ശ​റ​ഫി​യ്യ അ​ൽ​റ​യാ​ൻ പോ​ളി​ക്ലി​നി​ക്ക് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് സം​ഗ​മം ഡെപ്യൂ​ട്ടി മ​ാനേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​മി​ഷ്ഖാ​ത്ത് അ​ഷ്റ​ഫ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​അ​യ്യ​പ്പ​കു​മാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ ഹാ​ഫി​ഷ് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്, ഹ​മാ​ദ് അ​ഫ്സ​ൽ, സ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ, നൂ​ർ​മി​ള, ദി​ലീ​പ് അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഡോ. ​പ്രീ​ഷ്യ​സി​നു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​രം ഡോ. ​മി​ഷ്ഖാ​ത്ത് കൈ​മാ​റി. ഹെ​ഡ് ന​ഴ്സ് വി​ജേ​ഷ്, ഹാ​രി​സ് മ​മ്പാ​ട്, ഷീ​ന ത​ല​ശ്ശേ​രി, റ​ഫീ​ഖ് തു​വ്വൂ​ർ, സു​ബൈ​ർ നാ​ല​ക​ത്ത്, സ​ലീം പാ​റ​പ്പു​റ​ത്ത്, ഷ​രീ​ഫ് തോ​ട്ടെ​ക്കാ​ട്, സ​ഈ​ദ് ഇ​യ്യാ​പ്പ മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, ആ​സി​ഫ് തൂ​ത, സ​ത്താ​ർ മം​ഗ​ലാ​പു​രം, സാ​മ്പു നി​ല​മ്പൂ​ർ, സി​സ്റ്റ​ർ ബ്ലെ​സി, സം​ജീ​ൻ അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റം, ഫൈ​സ​ൽ എ​ട​ത്ത​നാ​ട്ടു​ക​ര, സി​സ്റ്റ​ർ ന​ദീ​റ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ഗ​മ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വി​ധു​രാ​ജ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും ക്ലി​ന്റ് റോ​സ് ഫി​ലി​പ്പൈ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ മ​നേ​ജ്മെ​ന്റി​നും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും ഡോ. ​പ്രീ​ഷ്യ​സ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsSaudi Newsgulf news malayalam
    News Summary - Dr. Precious was given a tour by JNH and Al Rayan Management
    Similar News
    Next Story
    X