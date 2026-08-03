റിയാദിൽ പുതുതായി ആരംഭിച്ച ‘ആർട്സ് യൂനിവേഴ്സിറ്റി’യുടെ പ്രസിഡൻറായി ഡോ. മുഹമ്മദ് അൽവാൻtext_fields
റിയാദ്: റിയാദ് യൂനിവേഴ്സിറ്റി ഫോർ ദി ആർട്സിെൻറ പുതിയ പ്രസിഡൻറായി ഡോ. മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹസൻ അൽവാനെ സൗദി സാംസ്കാരിക മന്ത്രി അമീർ ബദർ ബിൻ അബ്ദുല്ല ബിൻ ഫർഹാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തി. സൗദി അറേബ്യയിൽ കല, സംസ്കാരം, സർഗാത്മക വ്യവസായങ്ങൾ എന്നിവയിലെ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിെൻറ ഭാഗമായാണ് ഈ നിയമനം.
സർവകലാശാലയുടെ അക്കാദമിക്, പ്രവർത്തന സജ്ജീകരണങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നതിന് പുറമെ പ്രോഗ്രാമുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനും വിദ്യാഭ്യാസ-വ്യവസായ പങ്കാളിത്തങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും മേൽനോട്ടം വഹിക്കും. 2024 നവംബർ മുതൽ നാടക-പെർഫോമിങ് ആർട്സ് കമീഷൻ സി.ഇ.ഒ ആയും, 2020-24 കാലയളവിൽ ലിറ്ററേച്ചർ, പബ്ലിഷിങ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ കമീഷൻ സി.ഇ.ഒ ആയും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു.
കാനഡയിലെ കാർലെട്ടൺ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ ഡോക്ടറേറ്റും അമേരിക്കയിലെ പോർട്ട്ലാൻഡ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് എം.ബി.എയും, കിങ് സഊദ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റംസിൽ ബിരുദവുമുണ്ട്.
തിയറ്റർ, പെർഫോമിങ് ആർട്സ്, സംഗീതം, സിനിമ, കൾച്ചറൽ മാനേജ്മെൻറ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ അക്കാദമിക് പഠനവും പ്രായോഗിക പരിശീലനവും സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യൂനിവേഴ്സിറ്റി ഫോർ ദി ആർട്സ് ഉടൻ ആദ്യ ബാച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കും. കലാ-സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം വിപുലീകരിക്കുന്നതിനായി സൗദി സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയം നടപ്പാക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി, സൗദി വിഷൻ 2030 ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
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