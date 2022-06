cancel camera_alt പ്ര​വാ​സ​മ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡോ. ​ഇ​സ്മാ​യി​ൽ മ​രി​തേ​രി​ക്ക് ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ജി​ദ്ദ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ വ​ള​പ്പ​ൻ ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ജി​ദ്ദ: ഒ​ന്ന​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ന്റെ പ്ര​വാ​സം മ​തി​യാ​ക്കി മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡോ. ​ഇ​സ്മാ​യി​ൽ മ​രി​തേ​രി​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ജി​ദ്ദ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി.

സെ​ന്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ വ​ള​പ്പ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​രം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. സ​ലാ​ഹ് കാ​രാ​ട​ൻ, ഷ​ക്കീ​ൽ ബാ​ബു, ജൈ​സ​ൽ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ സ്വ​ലാ​ഹി, ലി​യാ​ഖ​ത്ത് അ​ലി​ഖാ​ൻ, അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ് അ​ൻ​സാ​രി, ജ​രീ​ർ വേ​ങ്ങ​ര എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. Show Full Article

Dr. Ismail Maritheri was sent off by the Indian Islahi Central