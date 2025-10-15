Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightപ്ര​വാ​സി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 10:38 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 10:38 AM IST

    പ്ര​വാ​സി വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്ക് എ​ന്‍ട്ര​ന്‍സ് പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക് മാ​ര്‍ഗ​നി​ര്‍ദേ​ശ​വു​മാ​യി ഡോ​പ

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​വാ​സി വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്ക് എ​ന്‍ട്ര​ന്‍സ് പ​രീ​ക്ഷ​ക്ക് മാ​ര്‍ഗ​നി​ര്‍ദേ​ശ​വു​മാ​യി ഡോ​പ
    cancel
    camera_alt

    ഡോ​പ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ അ​ഫ്‌​സ​ല്‍ സ​ഫ്‌​വാ​ന്‍ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളു​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: മി​ക​ച്ച ത​യാ​റെ​ടു​പ്പും കൃ​ത്യ​മാ​യ ല​ക്ഷ്യ​ബോ​ധ​വു​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ല്‍ സാ​ധാ​ര​ണ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്കും നീ​റ്റ് പോ​ലെ​യു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ല്‍ മി​ക​വു തെ​ളി​യി​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ​ര്‍. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കേ​ന്ദ്ര​മാ​യു​ള്ള ഡോ​പ അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ല്‍ ജി​ദ്ദ​യി​ല്‍ 10, 11, 12 ക്ലാ​സ്സ് വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക​രി​യ​ര്‍ എ​ക്‌​സ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ല്‍ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ര്‍. ജി.​സി.​സി​യി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്കാ​യി ഡോ​പ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക ബാ​ച്ചി​ന്റെ ലോ​ഞ്ചിം​ഗ് ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ ന​ട​ന്നു.

    വ​ള​രെ നേ​ര​ത്തേ​യു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പും മി​ക​ച്ച ശി​ക്ഷ​ണ​വും കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്ക് ക​ടു​ത്ത പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ പോ​ലും എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ല്‍ ത​ര​ണം​ചെ​യ്യാ​ന്‍ പ്രാ​പ്തി​ന​ല്‍കു​മെ​ന്ന് ഡോ​പ ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് സ്‌​കൂ​ള്‍ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ അ​ഫ്‌​സ​ല്‍ സ​ഫ്‌​വാ​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ളെ​യും താ​ല്‍പ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​യും അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും അ​വ​രു​ടെ പാ​ഷ​ന്‍ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി മാ​ര്‍ഗ​നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന പാ​ര​ന്റി​ങ് ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ വ​ള​രെ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. കു​ട്ടി​ക​ളെ അ​സാ​ധ്യ​മാ​യ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ര്‍ത്താ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ല്‍ പാ​ര​ന്റി​ങ് സ്‌​കി​ല്‍സ് നേ​ടേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ല​സ് വ​ണ്‍, പ്ല​സ് ടു ​ക്ലാ​സു​ക​ള്‍ക്കൊ​പ്പം എ​ന്‍ട്ര​ന്‍സ് പ​രീ​ശീ​ല​നം ന​ല്‍കു​ന്ന ഡോ​പ ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് സ്‌​കൂ​ള്‍ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    പാ​ഷ​നും ക​ഴി​വും ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​ന​വും കൂ​ടി​ച്ചേ​രു​മ്പോ​ള്‍ കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്ക് മി​ക​ച്ച ക​രി​യ​റി​ലേ​ക്കു​ള്ള വ​ഴി​ക​ള്‍ താ​നേ തു​റ​ന്നു​വ​രു​മെ​ന്ന് ഡോ​പ ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ഡോ. ​ആ​സി​ഫ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഗ​ള്‍ഫി​ലെ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ല്‍ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ മ​ത്സ​ര​പ്പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ല്‍ പി​ന്നാ​ക്കം പോ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന വാ​ദം ശ​രി​യ​ല്ലെ​ന്ന് സ്വ​ന്തം അ​നു​ഭ​വം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച് അ​ബീ​ര്‍ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ഗ്രൂ​പ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​ജം​ഷീ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു. ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ സ്‌​കൂ​ളി​ലെ സാ​ധാ​ര​ണ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​യാ​യി​രു​ന്ന ത​നി​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​ന​പ​രീ​ക്ഷ​യി​ല്‍ റാ​ങ്കോ​ടെ വി​ജ​യി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത് ചി​ട്ട​യാ​യ പ​രി​ശീ​ല​ന​വും ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​ന​വും കൊ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ഏ​ത് വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക്കും സാ​ധി​ക്കാ​വു​ന്ന കാ​ര്യ​മാ​ണി​തെ​ന്നും അ​തി​ന് ശ്ര​ദ്ധാ​പൂ​ര്‍വ​മാ​യ പ​രി​ശീ​ല​നം മാ​ത്ര​മാ​ണ് വേ​ണ്ട​തെ​ന്നും ഡോ​പ ഡ​യ​റ​ക്ര്‍ കൂ​ടി​യാ​യ ഡോ. ​ജം​ഷീ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു.വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളു​ടെ സം​ശ​യ​നി​വാ​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക സെ​ഷ​നി​ല്‍ മൂ​വ​രും മ​റു​പ​ടി​ക​ള്‍ ന​ല്‍കി. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജി​ല്‍ പ​ഠ​നം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യ ഏ​താ​നും യു​വ ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​രു​ടെ സം​രം​ഭ​മാ​ണ് 2020 മു​ത​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന ഡോ​പ. ജി​ദ്ദ അ​ല്‍ വു​റൂ​ദ് സ്‌​കൂ​ള്‍ പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ല്‍ സു​നി​ല്‍, അ​ഹ്ദാ​ബ് ഇ​ന്റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ സ്‌​കൂ​ള്‍ പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ല്‍ അ​ന്‍വ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​രും കു​ട്ടി​ക​ളെ അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു. റ​സാ​ഖ് മാ​സ്റ്റ​ര്‍, കെ.​ടി.​എ മു​നീ​ര്‍, ജ​ലീ​ല്‍ ക​ണ്ണ​മം​ഗ​ലം എ​ന്നി​വ​ര്‍ ആ​ശം​സ നേ​ര്‍ന്നു. അ​ശ്‌​റ​ഫ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. സാ​ബി​ത് അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi NewsDOPAgulf news malayalam
    News Summary - DOPA issues guidelines for entrance exams for expatriate students
    Similar News
    Next Story
    X