    Saudi Arabia
    date_range 12 Dec 2025 9:55 AM IST
    date_range 12 Dec 2025 9:55 AM IST

    ഡോ​ർ ടു ​ഡോ​ർ കാ​ർ​ഗോ; ജാ​ഗ്ര​ത വേ​ണ​മെ​ന്ന്​ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ

    ഡോ​ർ ടു ​ഡോ​ർ കാ​ർ​ഗോ; ജാ​ഗ്ര​ത വേ​ണ​മെ​ന്ന്​ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഡോ​ർ ടു ​ഡോ​ർ അ​സോ​. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്​: സൗ​ദി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ സ്വ​ന്തം നാ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​യ​ക്കാ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന ഡോ​ർ ടു ​ഡോ​ർ കാ​ർ​ഗോ രം​ഗ​ത്ത്​ വ​ലി​യ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്നെ​ന്നും വ്യാ​ജ​ന്മാ​രു​ടെ കെ​ണി​യി​ൽ​പ്പെ​ടാ​തെ നോ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും റി​യാ​ദി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഡോ​ർ ടു ​ഡോ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഡോ​ർ ടു ​ഡോ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ഐ.​ഡി.​എ) ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക്​​ ജാ​ഗ്ര​ത​നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    അ​ടു​ത്തി​ടെ​യാ​യി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത വ്യ​ക്തി​ക​ളും അ​ന​ധി​കൃ​ത ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളും മി​നി പി​ക്ക​പ്പ് വാ​ന്‍, നെ​യിം കാ​ര്‍ഡ്, സ്​​റ്റി​ക്ക​ര്‍, ബി​ല്‍ എ​ന്നി​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വ​ള​രെ കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ൽ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ ഡോ​ർ ടു ​ഡോ​ർ അ​യ​ക്കാ​മെ​ന്ന്​ വാ​ഗ്​​ദാ​നം ന​ൽ​കി സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ണ​ത വ​ര്‍ധി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​വ​ര്‍ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ള്‍ പ​ല​പ്പോ​ഴും നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കാ​തെ റി​യാ​ദി​ലെ ഗോ​ഡൗ​ണു​ക​ളി​ലോ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ​ശേ​ഷം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​തെ അ​വി​ട​ത്തെ ഗോ​ഡൗ​ണു​ക​ളി​ലോ കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ക​യും തു​ട​ര്‍ന്ന് കു​റ​ഞ്ഞ വി​ല​ക്ക്​ വി​ല്‍പ​ന​ക്ക് വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ള്‍ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്.

    സോ​ഷ്യ​ല്‍ മീ​ഡി​യ​യി​ലൂ​ടെ ഈ ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തോ​ടെ മാ​ന്യ​മാ​യി ഈ ​രം​ഗ​ത്ത്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​ന്ന നി​ല​യി​ലു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ബോ​ധ​ത്തോ​െ​ട ഇ​ക്കാ​ര്യം ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ അ​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ൽ അ​യ​ക്കാ​മെ​ന്നു​​പ​റ​ഞ്ഞ്​ സാ​ധ​നം എ​ടു​ക്കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം അ​ന​ധി​കൃ​ത കാ​ര്‍ഗോ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളോ വ്യ​ക്തി​ക​ളോ അം​ഗീ​കൃ​ത ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ വ​ഴി​യാ​ണ്​ കാ​ർ​ഗോ അ​യ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കാ​റു​ള്ള​ത്. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ എ​ടു​ക്കു​ന്ന സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ അം​ഗീ​കൃ​ത ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളെ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന്​ ഏ​ൽ​പി​ച്ച ശേ​ഷം പേ​മെൻറ്​ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ​ശേ​ഷം മു​ങ്ങു​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ബാ​ക്കി പ​ണം കൂ​ടി വ​ന്നി​ട്ട്​ അ​യ​ക്കാ​മെ​ന്ന്​ ക​രു​തി ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ കാ​ത്തി​രി​ക്കും. എ​ന്നാ​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന്​ ഏ​ൽ​പി​ച്ച ഏ​ജ​ൻ​റു​മാ​രെ പി​ന്നെ കാ​ണി​ല്ല. അ​തോ​ടെ അ​യ​ക്ക​പ്പെ​ടാ​തെ ഈ ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​കും.

    അ​ന്യ​നാ​ട്ടി​ൽ അ​ധ്വാ​നി​ച്ചു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന പ​ണം കൊ​ടു​ത്തു​വാ​ങ്ങി, കാ​ർ​ഗോ ചാ​ർ​ജും ന​ൽ​കി അ​യ​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ഇ​ങ്ങ​നെ കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ന്ന്​ ന​ശി​ക്കു​ക​യോ ക​രി​ഞ്ച​ന്ത​യി​ൽ വി​റ്റ​ു​പോ​കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന്​ കി​ലോ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ഇ​വി​ടെ​യും നാ​ട്ടി​ലു​മാ​യി കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി വി​ഭാ​ഗ​മാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ലും കാ​ര്‍ഗോ അ​യ​ക്കു​ന്ന​ത്. കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ല്‍ സാ​ധ​നം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം സം​ഘ​ങ്ങ​ളെ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ് ക​ബ​ളി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    2021 മേ​യ് ര​ണ്ടി​ന്​ ജി​ദ്ദ, ദ​മ്മാം, റി​യാ​ദ് എ​ന്നീ പ്ര​വി​ശ്യ​ക​ളി​ലെ കാ​ര്‍ഗോ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്​​മ​യാ​യി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഐ.​ഡി.​എ ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​ണ​ർ​ന്ന്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ​പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ത​ട്ടി​പ്പി​ന്​ ഇ​ര​യാ​കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്കും. സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ മേ​​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ എ​യ​ർ കാ​ർ​ഗോ​ക്ക്​ 13 റി​യാ​ലും സീ ​കാ​ർ​ഗോ​ക്ക്​ ഏ​ഴ്​ റി​യാ​ലും എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഡോ​ർ ടു ​ഡോ​ർ നി​ര​ക്ക്​ ഏ​കീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​തു​ക​യി​ൽ കു​റ​ച്ച്​ കാ​ർ​ഗോ അ​യ​ക്കാ​മെ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞ്​ ഏ​ജ​ൻ​റു​മാ​ർ സ​മീ​പി​ച്ചാ​ൽ ത​ട്ടി​പ്പ​ല്ലെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി​യ ശേ​ഷ​മേ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​യ​ക്കാ​ൻ ഏ​ൽ​പ്പി​ക്കാ​വൂ.

    ഐ.​ഡി.​എ​യി​ൽ ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്​​ത ഏ​ജ​ൻ​സി വ​ഴി അ​യ​ച്ച സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​മ​യ​ത്ത് ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യം ഉ​ണ്ടാ​കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ല്‍, അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ നേ​രി​ട്ട് ഇ​ട​പെ​ട്ട് പ്ര​ശ്‌​ന​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നാ​യി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​മെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ, ഡ​ല്‍ഹി​യി​ല്‍ സീ ​കാ​ർ​ഗോ ക​സ്​​റ്റം​സ്​ ക്ലി​യ​റ​ന്‍സ് 20 ദി​വ​സ​മാ​യി നി​ല​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍, നി​ല​വി​ൽ സീ ​കാ​ർ​ഗോ വ​ഴി സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ള്‍ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ നേ​രി​യ കാ​ല​താ​മ​സം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും പ്ര​ശ്​​നം വൈ​കാ​തെ പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഡോ​ർ ടു ​ഡോ​ർ കാ​ർ​ഗോ രം​ഗ​ത്ത്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന അ​റ​ബ്​​കോ രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ, ര​ഞ്​​ജി​ത്​ മോ​ഹ​ൻ, കെ.​ടി. റ​ഫീ​ഖ്, ടി.​കെ. ഹാ​ഫി​സ്, സ​യ്യി​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ത​ൻ​വീ​ർ, നൂ​റു​ദ്ദീ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബ​ഷീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

