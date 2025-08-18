Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 18 Aug 2025 8:45 AM IST
    date_range 18 Aug 2025 8:45 AM IST

    ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് - വ്ലാദിമി​ർ പു​ടി​ൻ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ; സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത് സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ലും

    ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് - വ്ലാദിമി​ർ പു​ടി​ൻ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ; സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത് സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ലും
    ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ്, വ്‌​ളാ​ഡി​മി​ർ പു​ടി​ൻ അ​ലാ​സ്​​ക ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ

    റി​യാ​ദ്​: യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പും റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ വ്ലാദി​മി​ർ പു​ടി​നും ഒ​രു​മി​ച്ച് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത അ​ലാ​സ്​​ക ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യെ സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ളും സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​രു മാ​ർ​ഗ​മാ​യി ന​യ​ത​ന്ത്ര സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള പി​ന്തു​ണ സൗ​ദി ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    റ​ഷ്യ-​യു​ക്രൈ​യി​ൻ പ്ര​തി​സ​ന്ധി സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ര​ണ്ട് സൗ​ഹൃ​ദ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​നം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള എ​ല്ലാ ന​യ​ത​ന്ത്ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സൗ​ദി​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ അ​റി​യി​ച്ച​താ​യി സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ൽ (ജി.​സി.​സി) സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ജാ​സിം മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​ബു​ദൈ​വി

    നേ​ര​ത്തെ ത്രി​രാ​ഷ്ട്ര ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് അ​മേ​രി​ക്ക​യും റ​ഷ്യ​യും ഉ​ക്രെ​യ്നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ളെ റി​യാ​ദ്​ പി​ന്തു​ണ​ച്ചി​ട്ടു​​ണ്ടെ​ന്നും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ടു​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ വ​ഹി​ച്ച പ​ങ്കി​നെ കൈ​വ്, വാ​ഷിം​ഗ്ട​ൺ, മോ​സ്കോ എ​ന്നി​വ​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പും റ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ്ലാദി​മി​ർ പു​ടി​നും ത​മ്മി​ൽ ന​ട​ന്ന കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യെ ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ൽ (ജി.​സി.​സി) സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ജാ​സിം മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​ബു​ദൈ​വി​യും സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു.

    ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ളും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളും പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്തി​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗം സ​ഹ​ക​ര​ണം, ക്രി​യാ​ത്മ​ക സം​ഭാ​ഷ​ണം, സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണെ​ന്ന് ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ, അ​ലാ​സ്ക ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യോ​ടൊ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യ ന​ല്ല അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തെ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ​വു​മാ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും, റ​ഷ്യ​ൻ-​ഉ​ക്രൈ​നി​യ​ൻ പ്ര​തി​സ​ന്ധി പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള എ​ല്ലാ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​റ​ച്ച നി​ല​പാ​ട്, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മാ​ധാ​ന​വും സു​ര​ക്ഷ​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും ന​ല്ല മാ​ർ​ഗ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

