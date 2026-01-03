Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഗാ​ർ​ഹി​ക...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 8:41 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 8:41 AM IST

    ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ശ​മ്പ​ളം ഇ​നി ബാ​ങ്ക് വ​ഴി; നി​യ​മം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ശ​മ്പ​ളം ഇ​നി ബാ​ങ്ക് വ​ഴി; നി​യ​മം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ
    cancel

    റി​യാ​ദ്: ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ശ​മ്പ​ളം ബാ​ങ്കു​വ​ഴി ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്​ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​ത്തി​​ന്റെ അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ടം ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്ന് മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ലാ​യ​താ​യി സൗ​ദി മാ​ന​വ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി, സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. 2025ൽ ​മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ അ​ന്തി​മ​ഘ​ട്ട​മാ​ണി​ത്. ഇ​തോ​ടെ ഡി​ജി​റ്റ​ലാ​യി അ​ല്ലാ​തെ ശ​മ്പ​ളം ന​ൽ​ക​രു​തെ​ന്ന നി​യ​മം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ന​ട​പ്പാ​യി.

    2025 ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ ന​ട​പ്പാ​യ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ നാ​ലോ അ​തി​ല​ധി​ക​മോ ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ള്ള തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​നി​ബ​ന്ധ​ന ബാ​ധ​കം. തു​ട​ർ​ന്ന് മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ട​മാ​യി ജൂ​ലൈ​യി​ൽ മൂ​ന്നോ അ​തി​ല​ധി​ക​മോ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ള്ള തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ​ക്കും നാ​ലാം ഘ​ട്ട​മാ​യി ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ ര​ണ്ടോ അ​തി​ല​ധി​ക​മോ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ള്ള തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ​ക്കും നി​യ​മം ബാ​ധ​ക​മാ​ക്കി. എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ഇ​ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മു​സാ​നി​ദ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച ബാ​ങ്കു​ക​ളും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ വാ​ല​റ്റു​ക​ളും വ​ഴി​യു​ള്ള ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ വ​ഴി വേ​ത​ന പേ​മെ​ന്റ്​ പ്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും സു​താ​ര്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ളും ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ക​രാ​ർ ബ​ന്ധം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഈ ​ന​ട​പ​ടി ഒ​രു ഗു​ണ​പ​ര​മാ​യ കു​തി​ച്ചു​ചാ​ട്ട​മാ​ണെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ പ്ര​ക്രി​യ ല​ളി​ത​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മാ​ണ്. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ മൊ​ബൈ​ൽ ന​മ്പ​ർ അ​വ​രു​ടെ ഇ​ഖാ​മ പെ​ർ​മി​റ്റ് ന​മ്പ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച്, തു​ട​ർ​ന്ന് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ ഒ​രു ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടോ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ വാ​ല​റ്റോ തു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​ത് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ബാ​ങ്കി​ങ്​ സ​ർ​വി​സി​ലെ ‘ഗാ​ർ​ഹി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി ശ​മ്പ​ള കൈ​മാ​റ്റം’ എ​ന്ന സേ​വ​നം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക്ക്​ ശ​മ്പ​ളം കൈ​മാ​റാ​ൻ ഇ​തി​ലൂ​ടെ ക​ഴി​യും. ഇ​ത് നി​ര​വ​ധി ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്കും തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക്കും ന​ൽ​കും. ശ​മ്പ​ളം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ഒ​രു കൃ​ത്യ​മാ​യ രേ​ഖ​യു​ണ്ടാ​വും, ക്ര​മം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും, ക​രാ​ർ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ഴോ തൊ​ഴി​ലാ​ളി പോ​കു​മ്പോ​ഴോ​യു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ല​ളി​ത​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും, സു​ര​ക്ഷി​ത​വും വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​വു​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ സ്വ​ന്തം നാ​ട്ടി​ലെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് ശ​മ്പ​ളം കൈ​മാ​റാ​നാ​വും എ​ന്നീ ഗു​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പേ​​മെ​ന്റി​ലൂ​ടെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വി​പ​ണി കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, തൊ​ഴി​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, ക​രാ​ർ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളി​ൽ നീ​തി​യും സ്ഥി​ര​ത​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന ‘വി​ഷ​ൻ 2030’ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്ന് മാ​ന​വ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി, സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:salarydomestic workersSaudi Newsgulf news malayalam
    News Summary - Domestic workers' salaries are now bank-deposited
    Similar News
    Next Story
    X