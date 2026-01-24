Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 24 Jan 2026 8:51 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Jan 2026 8:51 AM IST

    സൗ​ദി​യി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്ക​ര​ണം വീ​ണ്ടും ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു; ‘ഡെ​വ​ല​പ്പ​ർ നി​താ​ഖാ​ത്’ എ​ന്ന പു​തി​യ ഘ​ട്ടം, ല​ക്ഷ്യം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്ക് 3.4 ല​ക്ഷം തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ

    2026 മു​ത​ൽ മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്
    സൗ​ദി​യി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്ക​ര​ണം വീ​ണ്ടും ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു; ‘ഡെ​വ​ല​പ്പ​ർ നി​താ​ഖാ​ത്’ എ​ന്ന പു​തി​യ ഘ​ട്ടം, ല​ക്ഷ്യം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്ക് 3.4 ല​ക്ഷം തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ
    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്ക​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ‘ഡെ​വ​ല​പ്പ​ർ നി​താ​ഖാ​ത്’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പു​തി​യ ഘ​ട്ടം മാ​ന​വ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി, സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    2026 മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ഈ ​ഘ​ട്ടം മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ണ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​നു​ള്ളി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കാ​യി 3,40,000 പു​തി​യ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. സൗ​ദി വി​ഷ​ൻ 2030​ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യു​ടെ സു​സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഈ ​ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ നീ​ക്കം ഏ​റെ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കും. 2021ൽ ​പ​ദ്ധ​തി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത് മു​ത​ൽ ഇ​തു​വ​രെ 5,50,000 പേ​ർ​ക്ക് ജോ​ലി ന​ൽ​കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു എ​ന്ന​ത് ഇ​തി​ന്റെ വി​ജ​യ​മാ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്ക​ര​ണം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് പു​തി​യ ഘ​ട്ടം രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് മാ​ന​വ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രി അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ രാ​ജ്ഹി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ തൊ​ഴി​ൽ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ശേ​ഷി​യും സ​മ​ഗ്ര​മാ​യി വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്ത ശേ​ഷ​മാ​ണ് പു​തി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത്. മു​ൻ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി പൗ​ര​ന്മാ​ർ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച ഉ​യ​ർ​ന്ന കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും വി​ജ​യ​വും ദേ​ശീ​യ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ കൂ​ടു​ത​ൽ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യി​ൽ അ​വ​രു​ടെ സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഓ​രോ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ​യും പ്ര​ത്യേ​ക​ത​ക​ളും ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ബോ​ധ​മു​ള്ള സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്ക​ര​ണ നി​ര​ക്കു​ക​ളാ​ണ് നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്ന് തൊ​ഴി​ൽ കാ​ര്യ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മ​ന്ത്രി അ​ബ്​​ദു​ല്ല അ​ബു ത​നൈ​ൻ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഈ ​ന​ട​പ​ടി തൊ​ഴി​ൽ സ്ഥി​ര​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ക്ഷ​മ​ത ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യി​ക്കും. ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​വും വി​ത​ര​ണ​വും ത​മ്മി​ൽ സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും രാ​ജ്യ​ത്തി​​ന്റെ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്കും സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​നും വ​ലി​യ ഗു​ണം ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യംപ്ര​ത്യാ​ശ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    TAGS:Saudi Newsdomestic productiongulf news malayalam
