    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 21 Nov 2025 2:09 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Nov 2025 2:09 PM IST

    ഗ​താ​ഗ​ത, ലോ​ജി​സ്​​റ്റി​ക്സ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്ക​ര​ണം ഊ​ർ​ജി​തം

    ഗ​താ​ഗ​ത, ലോ​ജി​സ്​​റ്റി​ക്സ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്ക​ര​ണം ഊ​ർ​ജി​തം
    നി​ക്ഷേ​പ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ട്രം​പി​​ന്റെ പ്ര​സം​ഗം കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന

    കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി

    യാം​ബു: സൗ​ദി​യി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത, ലോ​ജി​സ്​​റ്റി​ക്സ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്‌​ക​ര​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ച്​ വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ മാ​ന​വ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി വി​ക​സ​ന ഫ​ണ്ടും (ഹ​ദ​ഫ്) ഗ​താ​ഗ​ത, ലോ​ജി​സ്​​റ്റി​ക്സ് മേ​ഖ​ല​യും സ​ഹ​ക​രി​ച്ച്​ 74,000 സൗ​ദി പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്​​ടി​ച്ച​താ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. സു​സ്ഥി​ര മാ​ന​വ മൂ​ല​ധ​നം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​ധാ​ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ‘വി​ഷ​ൻ 2030’ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ജ​യ​മാ​ണി​തെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു.

    സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​നും

    യു.​എ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ഡോ​ണ​ൾ​ഡ്​ ട്രം​പും

    വി​വി​ധ തൊ​ഴി​ലു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട 12 പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശീ​ല​ന ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഹ​ദ​ഫ് നേ​ര​ത്തേ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. 2,000 സൗ​ദി പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് 50 കോ​ടി റി​യാ​ൽ വ​ക​യി​രു​ത്തി​യ​താ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഗ​താ​ഗ​ത, ലോ​ജി​സ്​​റ്റി​ക്സ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തൊ​ഴി​ൽ സു​സ്ഥി​ര​ത നി​ര​ക്ക് 78 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലെ​ത്തി. ഗ​താ​ഗ​ത, ലോ​ജി​സ്​​റ്റി​ക്സ് മേ​ഖ​ല​യെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഹ​ദ​ഫി​െൻറ ബൃ​ഹ​ത്താ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി. മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 4,000 പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ത്തെ പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​യോ​ജ​നം ല​ഭി​ച്ചു. സൗ​ദി തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഹ​ദ​ഫി​െൻറ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്ക് വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വി​ജ​യം ക​ണ്ടു. രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും ഭാ​വി ജോ​ലി​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നും പ്രാ​പ്ത​രാ​യ സൗ​ദി​ക​ളു​ടെ ത​ല​മു​റ​ക​ളെ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന സു​സ്ഥി​ര ദേ​ശീ​യ മാ​നു​ഷി​ക മൂ​ല​ധ​നം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും ഹ​ദ​ഫി​​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്നു.

