Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Jan 2026 8:41 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Jan 2026 8:41 AM IST

    ദ​ന്ത​ചി​കി​ത്സ തൊ​ഴി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്​​ക​ര​ണം 55 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ക്കി

    ജ​ന​റ​ൽ ഡെ​ന്റി​സ്​​റ്റ്, സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ്​ ഡോ​ക്​​ട​ർ ത​സ്​​തി​ക​ക​ൾ​ക്കാ​ണ്​ ബാ​ധ​കം
    ദ​ന്ത​ചി​കി​ത്സ തൊ​ഴി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്​​ക​ര​ണം 55 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ക്കി
    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ദ​ന്ത​ചി​കി​ത്സ രം​ഗ​ത്ത് സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​െൻറ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ടം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്നു. പു​തി​യ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ദ​ന്ത​ചി​കി​ത്സ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്ക​ര​ണ നി​ര​ക്ക് 55 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​താ​യി മാ​ന​വ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി, സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. സൗ​ദി ദ​ന്ത​ചി​കി​ത്സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന വി​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്ക്​ ഇ​ത്​ വ​ലി​യ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​കും. ജ​ന​റ​ൽ ഡെൻറി​സ്​​റ്റ്, സ്പെ​ഷ​ലി​സ്​​റ്റ്​ ഡോ​ക്​​ട​ർ ത​സ്​​തി​ക​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം ഇ​നി പ​കു​തി​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യി​രി​ക്ക​ണം.

    മൂ​ന്നോ അ​തി​ല​ധി​ക​മോ ദ​ന്ത ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന എ​ല്ലാ സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഈ ​നി​യ​മം ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്. ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് സൗ​ദി ക​മീ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ ഹെ​ൽ​ത്ത് സ്പെ​ഷ്യാ​ലി​റ്റീ​സി​െൻറ നി​ല​വി​ലു​ള്ള പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ അ​ക്ര​ഡി​റ്റേ​ഷ​ൻ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം.

    സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​ധി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​രു സൗ​ദി ദ​ന്ത​ഡോ​ക്ട​റു​ടെ കു​റ​ഞ്ഞ പ്ര​തി​മാ​സ ശ​മ്പ​ളം 9,000 സൗ​ദി റി​യാ​ലാ​യി നി​ശ്ച​യി​ച്ചു. സോ​ഷ്യ​ൽ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സി​ൽ (ഗോ​സി) ഈ ​തു​ക രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്ക​ണം. രാ​ജ്യ​ത്തെ തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യി​ൽ ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​രാ​യ ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഈ ​തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. വി​ഷ​ൻ 2030​ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കും തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ത് ക​രു​ത്തു​പ​ക​രും.

    നി​യ​മം ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. അ​തേ​സ​മ​യം, സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്ക​ര​ണ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കാ​നും ഹ്യൂ​മ​ൻ റി​സോ​ഴ്‌​സ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​​ന്റ് ഫ​ണ്ടി​െൻറ വി​വി​ധ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും പി​ന്തു​ണ​യും ല​ഭ്യ​മാ​കും.

    വി​ശ​ദ​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ മാ​ന​വ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​െൻറ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

