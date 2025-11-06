Begin typing your search above and press return to search.
    പമ്പിൽ ക്യൂ പാലിക്കാത്തവർക്കും എൻജിൻ ഓഫ്​ ചെയ്യാത്തവർക്കും പെട്രോൾ നൽകരുത്

    സൗദി ഊർജ മ​ന്ത്രാലയത്തി​ന്റെ കർശന ഉത്തരവ്​
    പമ്പിൽ ക്യൂ പാലിക്കാത്തവർക്കും എൻജിൻ ഓഫ്​ ചെയ്യാത്തവർക്കും പെട്രോൾ നൽകരുത്
    റിയാദ്​: രാജ്യത്തെ പെട്രോള്‍ പമ്പുകളില്‍ വാഹനത്തിന്റെ എന്‍ജിന്‍ ഓഫാക്കാത്തവര്‍ക്കും ക്യൂ പാലിക്കാത്തവര്‍ക്കും ഇന്ധനം നൽകരുതെന്ന്​ ഊര്‍ജ മന്ത്രാലയത്തി​ന്റെ ഉത്തരവ്​. പെട്രോള്‍ പമ്പുകളില്‍ നിശ്ചിത ക്യൂ ലെയ്‌നുകള്‍ പാലിക്കാത്തവരുടെയും എൻജിൻ ഓഫ്​ ചെയ്യാത്തവരുടെയും വാഹനങ്ങളില്‍ ഇന്ധനം നിറക്കുന്നത്​​ നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മന്ത്രാലയ ഉത്തരവ്​ പമ്പുകൾക്കയച്ചു.

    ഇന്ധനം നിറക്കുന്ന സമയത്ത് വാഹനത്തി​ന്റെ എന്‍ജിൻ ഓഫ് ചെയ്യണം. പമ്പുകളുടെയും സർവിസ് സെന്ററുകളുടെയും നടത്തിപ്പുകാർക്കും പമ്പുകൾ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നതിനും അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ നടത്തുന്നതിനും കരാറെടുത്ത കമ്പനികള്‍ക്കും അയച്ച സര്‍ക്കുലറില്‍ മന്ത്രാലയം കര്‍ശന നിര്‍ദേശമാണ്​ നൽകിയിരിക്കുന്നത്​.

    പെട്രോള്‍ ബങ്കുകളില്‍ വാഹന ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി, സുരക്ഷ വര്‍ധിപ്പിക്കാനും ഉപഭോക്തൃ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സുഗമമായ സേവനം ഉറപ്പാക്കാനും നിയമലംഘനങ്ങള്‍ തടയാനും ഈ തീരുമാനത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതായി മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

