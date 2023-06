പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ തുറന്നിട്ട് വിൽക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കരുത് -ഹജ്ജ് ഉംറ മന്ത്രാലയം

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ജി​ദ്ദ: പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ തു​റ​ന്നി​ട്ട് വി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് ഹ​ജ്ജ് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് ഹ​ജ്ജ് ഉം​റ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യ​മു​ള്ള​ത്. പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും മ​റ്റും തു​റ​ന്നി​ട്ട് വി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ക്ക​രു​ത്, അ​ടി​സ്ഥാ​ന ഭ​ക്ഷ​ണം പ​തി​വാ​യി ക​ഴി​ക്ക​ണം, ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മു​മ്പും ശേ​ഷ​വും കൈ ​ക​ഴു​ക​ണം, പ​തി​വാ​യി ക​ഴി​ക്കാ​ത്ത ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക, ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ൾ കു​ടി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഹ​ജ്ജ് ഉം​റ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ലു​ണ്ട്.

