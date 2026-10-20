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    ദ​ക്ഷി​ണ കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം

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    ദ​ക്ഷി​ണ കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം
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    ജി​ദ്ദ: ദ​ക്ഷി​ണ​കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ ( ഡി.​കെ .ഐ.​സി.​സി) ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് 2026 -2029 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ സാ​ര​ഥി​ക​ളെ തെ​രെ​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ : സൈ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ മൗ​ല​വി കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി (പ്ര​സി. ), സു​ലൈ​മാ​ൻ അ​ഹ്സ​നി, അ​സ്ഹ​ബ് വ​ർ​ക്ക​ല, അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് ക​റ്റാ​നം റ​സാ​ഖ് കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി (വൈ​സ് പ്ര​സി. ), ദി​ലീ​പ് ഉ​സ്മാ​ൻ താ​മ​ര​കു​ളം (ജ​ന. സെ​ക്ര. ), ന​ജി​ബ് പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, അ​സീം പ​ന​വൂ​ർ, ദി​ലീ​ഫ് ഇ​സ്മാ​യി​ൽ കോ​ട്ട​ങ്ങ​ൽ, ഷി​ഹാ​ബ് താ​മ​ര​കു​ളം (സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ ), അ​യൂ​ബ് ഖാ​ൻ പ​ന്ത​ളം (ചെ​യ), ന​വാ​സ് ബീ​മാ​പ്പ​ള്ളി (വൈ​സ് ചെ​യ.), റാ​ഷി​ദ്‌ വ​ർ​ക്ക​ല (ട്ര​ഷ.).

    എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി ഷാ​ന​വാ​സ്‌ മ​ണി​മ​ല , അ​ഷ​റ​ഫ് മൗ​ല​വി, ഹ​ക്കിം പു​തി​യ​കാ​വ്, ഇ​സു​ദ്ദീ​ൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, ജാ​ബി​ർ മ​ടി​യൂ​ർ, മു​നീ​ർ ന​ദ്‌​വി, ഷാ​ന​വാ​സ്‌ ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, ഹാ​ഫി​ള് സി​ദ്ധീ​ഖ് മ​ദ​നി, സി​യാ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല, ഫൈ​സ​ൽ മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ മു​നീ​ർ , ന​സ​റു​ദ്ധീ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം , ഷാ​നു, മു​നീ​ർ അ​ഷ​റ​ഫ്, മു​ബാ​ഷ് വ​വ്വാ​കാ​വ്, അ​സ്‌​ലം, അ​സീം, ഉ​മ​റു​ൽ ഫാ​റൂ​ഖ്, ഷ​ഫീ​ഖ് പോ​ത്ത​ൻ കോ​ഡ് എ​ന്നി​വ​രെ​യും ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

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    News Summary - DKICC Jeddah New Leadership
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