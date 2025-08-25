Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    25 Aug 2025 10:36 AM IST
    Updated On
    25 Aug 2025 10:36 AM IST

    ത​ളി​ക്കു​ളം മ​ഹ​ല്ലി​ലെ നി​ർ​ധ​ന​രാ​യ മദ്റസ വി​ദ്യാ​ർ​ഥിക​ളു​ടെ ര​ണ്ടാംഘ​ട്ട ഫീ​സ് വി​ത​ര​ണം

    ത​ളി​ക്കു​ളം മ​ഹ​ല്ലി​ലെ നി​ർ​ധ​ന​രാ​യ മദ്റസ വി​ദ്യാ​ർ​ഥിക​ളു​ടെ ര​ണ്ടാംഘ​ട്ട ഫീ​സ് വി​ത​ര​ണം
    തൃ​ശൂ​ർ ത​ളി​ക്കു​ളം സൗ​ദി പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ മ​ദ്റസ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ഫീ​സ് വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽനി​ന്നും

    റി​യാ​ദ്: തൃ​ശൂ​ർ ത​ളി​ക്കു​ളം സൗ​ദി പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ത​ളി​ക്കു​ളം മ​ഹ​ല്ലി​ലെ ഏ​ഴു മ​ദ്റസക​ളി​ലെ നി​ർ​ധ​ന​രാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട ഫീ​സ് വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി.

    മ​ഹ​ല്ല് മു​ത്ത​വ​ല്ലി ഹു​സ്സൈ​ൻ മാ​ളി​യേ​ക്ക​ൽ, മ​ഹ​ല്ല് റി​ലീ​ഫ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് നാ​സിം ഖ​ത്തീ​ബ് ല​ത്തീ​ഫ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ഘ​ട​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഷാ​ഹി​ദ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൾ അ​സി​സ്, ഷ​ജീ​ർ, സ​ജി​ൻ, ഹ​കീം, സീ​തി റ​ഷീ​ദ് എ​ന്നി​വ​രും സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:Financial Aidsoudi newsThalikulam Mahal
    News Summary - distribution of second installment of fees for needy madrasa students in Thalikulam Mahal
