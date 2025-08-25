Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 25 Aug 2025 10:36 AM IST
Updated Ondate_range 25 Aug 2025 10:36 AM IST
തളിക്കുളം മഹല്ലിലെ നിർധനരായ മദ്റസ വിദ്യാർഥികളുടെ രണ്ടാംഘട്ട ഫീസ് വിതരണംtext_fields
News Summary - distribution of second installment of fees for needy madrasa students in Thalikulam Mahal
റിയാദ്: തൃശൂർ തളിക്കുളം സൗദി പ്രവാസി കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തളിക്കുളം മഹല്ലിലെ ഏഴു മദ്റസകളിലെ നിർധനരായ വിദ്യാർഥികളുടെ രണ്ടാംഘട്ട ഫീസ് വിതരണം നടത്തി.
മഹല്ല് മുത്തവല്ലി ഹുസ്സൈൻ മാളിയേക്കൽ, മഹല്ല് റിലീഫ് ചെയർമാൻ മുഹമ്മദ് നാസിം ഖത്തീബ് ലത്തീഫ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സംഘടന പ്രസിഡന്റ് മുഷാഹിദ്, സെക്രട്ടറി അബ്ദുൾ അസിസ്, ഷജീർ, സജിൻ, ഹകീം, സീതി റഷീദ് എന്നിവരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
