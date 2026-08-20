സാമൂഹികസുരക്ഷ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് സ്കൂൾ ബാഗിനും യൂണിഫോമിനുമുള്ള ധനസഹായം വിതരണം ചെയ്തുtext_fields
റിയാദ്: സാമൂഹികസുരക്ഷ പദ്ധതിക്ക് കീഴിലുള്ള യോഗ്യരായ കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്കായി സ്കൂൾ ബാഗ്, യൂനിഫോം ആനുകൂല്യങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തതായി സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അധ്യയന വർഷത്തിെൻറ ആരംഭത്തിൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സ്കൂൾ പഠനോപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും കുടുംബങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക ആശ്വാസം നൽകുന്നതിനുമാണ് ഈ സഹായം എത്തിക്കുന്നത്.
നിശ്ചിത യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നവർക്ക് ഓരോ അധ്യയന വർഷത്തിെൻറയും തുടക്കത്തിൽ പ്രത്യേകം അപേക്ഷകൾ നൽകേണ്ടതില്ലാതെ തന്നെ ഈ തുക സ്വയമേവ ലഭ്യമാക്കും. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പഠനം നടത്തുകയും ‘നൂർ’ വിദ്യാഭ്യാസ സിസ്റ്റത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആറ് മുതൽ 18 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യത്തിന് അർഹതയുള്ളത്.
2026-27 അധ്യയന വർഷത്തിലെ ഒന്നാം ടേമിലേക്കുള്ള ധനസഹായം വ്യാഴാഴ്ച അർഹരായ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നേരിട്ട് നിക്ഷേപിച്ചതായി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കാനും സാമ്പത്തിക ഭാരം ലഘൂകരിക്കാനും പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
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