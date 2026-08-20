Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസാമൂഹികസുരക്ഷ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Aug 2026 5:26 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2026 5:26 PM IST

    സാമൂഹികസുരക്ഷ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക്​ സ്കൂൾ ബാഗിനും യൂണിഫോമിനുമുള്ള ധനസഹായം വിതരണം ചെയ്​തു

    text_fields
    bookmark_border
    സാമൂഹികസുരക്ഷ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക്​ സ്കൂൾ ബാഗിനും യൂണിഫോമിനുമുള്ള ധനസഹായം വിതരണം ചെയ്​തു
    cancel

    റിയാദ്​: സാമൂഹികസുരക്ഷ പദ്ധതിക്ക് കീഴിലുള്ള യോഗ്യരായ കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്കായി സ്കൂൾ ബാഗ്, യൂനിഫോം ആനുകൂല്യങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തതായി സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അധ്യയന വർഷത്തി​െൻറ ആരംഭത്തിൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സ്കൂൾ പഠനോപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും കുടുംബങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക ആശ്വാസം നൽകുന്നതിനുമാണ് ഈ സഹായം എത്തിക്കുന്നത്.

    നിശ്ചിത യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നവർക്ക് ഓരോ അധ്യയന വർഷത്തി​െൻറയും തുടക്കത്തിൽ പ്രത്യേകം അപേക്ഷകൾ നൽകേണ്ടതില്ലാതെ തന്നെ ഈ തുക സ്വയമേവ ലഭ്യമാക്കും. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പഠനം നടത്തുകയും ‘നൂർ’ വിദ്യാഭ്യാസ സിസ്​റ്റത്തിൽ രജിസ്​റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആറ്​ മുതൽ 18 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യത്തിന് അർഹതയുള്ളത്.

    2026-27 അധ്യയന വർഷത്തിലെ ഒന്നാം ടേമിലേക്കുള്ള ധനസഹായം വ്യാഴാഴ്ച അർഹരായ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നേരിട്ട് നിക്ഷേപിച്ചതായി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കാനും സാമ്പത്തിക ഭാരം ലഘൂകരിക്കാനും പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Financial AssistancedistributedSaudi Arabia
    News Summary - Financial assistance for school bags and uniforms distributed to social security beneficiaries
    Similar News
    Next Story
    X