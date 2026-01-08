Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Jan 2026 8:51 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Jan 2026 8:51 AM IST

    അ​നാ​ശാ​സ്യം: അ​ഞ്ച് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ അ​റ​സ്​​റ്റി​ൽ

    അ​നാ​ശാ​സ്യം: അ​ഞ്ച് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ അ​റ​സ്​​റ്റി​ൽ
    മ​ക്ക​: മ​സാ​ജ് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ മ​റ​വി​ൽ അ​നാ​ശാ​സ്യ​ത്തി​ലേ​ർ​പ്പെ​ട്ട അ​ഞ്ച് പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ മ​ക്ക​യി​ൽ അ​റ​സ്​​റ്റ്​ ചെ​യ്​​തു. പു​ണ്യ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഒ​രു മ​സാ​ജ് പാ​ർ​ല​ർ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് സ​ദാ​ചാ​ര വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​ര​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ക്ക പൊ​ലീ​സ്​ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് അ​റ​സ്​​റ്റ്.

    സ​ദാ​ചാ​ര വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ മ​സാ​ജ്​ പാ​ർ​ല​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി. അ​റ​സ്​​റ്റി​ലാ​യ​വ​രെ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് കൈ​മാ​റി. ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് കോം​ബാ​റ്റി​ങ്​ ഹ്യൂ​മ​ൻ ട്രാ​ഫി​ക്കി​ങ്​ വി​ഭാ​ഗ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി. മു​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ചാ​ണ്​ പാ​ർ​ല​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​ന്ന​തെ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​ലും ക​ർ​ശ​ന ശി​ക്ഷാ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:gulfExpatriatesexpatriates arrested
