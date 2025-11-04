Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    4 Nov 2025 7:43 AM IST
    Updated On
    4 Nov 2025 7:43 AM IST

    എം​ബ​സി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യി ചർച്ച ന​ട​ത്തി

    എം​ബ​സി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യി ചർച്ച ന​ട​ത്തി
    പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി

    ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ റി​യാ​ദ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന വി​വി​ധ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ എം​ബ​സി അ​ധി​കൃ​ത​രെ അ​റി​യി​ച്ചു. വി​വി​ധ ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ൽ ശ​മ്പ​ളം ക്ര​മ​മാ​യി ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തും സ​ർ​വീ​സ് ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​യ്ക്കു​ന്ന​തും, സ്പോ​ൺ​സ​ർ​ഷി​പ്പ് മാ​റ്റം വേ​ണ്ട​വ​ർ​ക്ക് അ​ത് അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ത്ത​തു​മാ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രു​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഡാ​റ്റ​യി​ലൂ​ടെ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ടാ​ൻ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    നാ​ട്ടി​ലും വി​ദേ​ശ​ത്തും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന റി​ക്രൂ​ട്ട്മെ​ന്റ് ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ച​തി​ക്കു​ന്ന ഏ​ജ​ന്റു​മാ​രെ​തി​രെ എം​ബ​സി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും ചേ​ർ​ന്ന് ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സം​ഘം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ എ​ല്ലാ ഭാ​ര​തീ​യ​ർ​ക്കും കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍ക്കാ​രി​ന്റെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ അ​പ​ക​ട ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സും, ജീ​വ​ൻ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യും കു​റ​ഞ്ഞ പ്രീ​മി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ഭ്യ​ർ​ത്ഥി​ച്ചു.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന വി​വി​ധ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളും പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ എം​ബ​സി​യു​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ പീ​റ്റ​ർ വ​ര്ഗീ​സി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ഡ്വ. ശ​ങ്ക​ര​നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, ഗ​ഫൂ​ർ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി, ജേ​ക്ക​ബ്, അ​സീ​സ് ക​ട​ലു​ണ്ടി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫാ​സി​ൽ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് എം​ബ​സ്സി​യു​ടെ ക​മ്മ്യു​നി​റ്റി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    എ​ംബസി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​ൻ റി​യാ​ദി​ലെ ചാ​പ്റ്റ​ർ സ​ജ്ജ​രാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ ഗ്ലോ​ബ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്വ. ജോ​സ് അ​ബ്ര​ഹാ​മും ഗ്ലോ​ബ​ൽ കോ-​ഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സു​ധീ​ർ തി​രു​നി​ല​ത്തും നേ​ര​ത്തേ ഇ​ൻ​ഡ്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​ക്ക് ക​ത്തെ​ഴു​തി​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
