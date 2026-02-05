Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 5 Feb 2026 7:50 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Feb 2026 7:50 AM IST

    നേരിട്ടുള്ള വിമാന സർവിസ് ജൂണിൽ ആരംഭിക്കും; റിയാദും സിംഗപ്പൂരും കൂടുതൽ അടുത്തേക്ക്

    എയർ കണക്ട് പ്രോഗ്രാമും സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസും കരാറൊപ്പിട്ടു
    നേരിട്ടുള്ള വിമാന സർവിസ് ജൂണിൽ ആരംഭിക്കും; റിയാദും സിംഗപ്പൂരും കൂടുതൽ അടുത്തേക്ക്
    റിയാദ്​, സിംഗപ്പൂർ വിമാന സർവിസിനുള്ള കരാർ സൗദി എയർ കണക്റ്റിവിറ്റി പ്രോഗ്രാം,

    സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ്​ പ്രതിനിധികൾ ഒപ്പിട്ടപ്പോൾ

    Listen to this Article

    റിയാദ്: തലസ്ഥാനമായ റിയാദിനെയും സിംഗപ്പൂരിനെയും ബന്ധിപ്പിച്ചുള്ള നേരിട്ടുള്ള വിമാന സർവിസുകൾ ഈ വർഷം ജൂണിൽ ആരംഭിക്കും. സൗദി എയർ കണക്റ്റിവിറ്റി പ്രോഗ്രാമും (എ.സി.പി) സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസും തമ്മിൽ ഇതുസംബന്ധിച്ച സഹകരണ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. സൗദി ഗതാഗത, ലോജിസ്​റ്റിക്സ് മന്ത്രി സാലിഹ് അൽ ജാസർ, സിംഗപ്പൂർ ഗതാഗത മന്ത്രി ജെഫ്രി സിയോവ് എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു കരാർ. സൗദി അറേബ്യയെ ആഗോള വ്യോമഗതാഗത കേന്ദ്രമായി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പാണിത്.

    അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള എ350-900 വിമാനമാണ്​ സർവിസ്​ നടത്തുക. 303 പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ള വിമാനം ആഴ്ചയിൽ നാല് സർവീസ് നടത്തും. സിംഗപ്പൂർ ചാങി അന്താരാഷ്​ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് റിയാദിലെ കിങ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്​ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലേക്കും തിരിച്ചുമാണ്​ സർവിസ്​.

    ‘ദേശീയ ഗതാഗത ലോജിസ്​റ്റിക് സ്ട്രാറ്റജിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ ഈ കരാർ സഹായിക്കും. തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ വിപണികളുമായി സൗദിയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സുപ്രധാന പാലമായി ഈ പുതിയ റൂട്ട് മാറും.’-സൗദി സിവിൽ ഏവിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് അബ്​ദുൽ അസീസ് അൽദുവൈലിജ് പറഞ്ഞു.പുതിയ സർവീസ് രാജ്യത്തെ ടൂറിസം, വ്യാപാര മേഖലകൾക്ക് കരുത്തേകും. ബിസിനസ്​ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കും വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും അന്താരാഷ്​ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള യാത്രാസൗകര്യം ലഭ്യമാകും. ബിസിനസ്​ സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണ് റിയാദിലേക്ക് വീണ്ടും സർവിസ് ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ് ചീഫ് കൊമേഴ്‌സ്യൽ ഒഫീസർ ഗോ ചൂൺ ഫോങ് വ്യക്തമാക്കി. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ ഓപ്ഷനുകൾ നൽകുന്നതിനൊപ്പം സിംഗപ്പൂർ വഴിയുള്ള കണക്റ്റിവിറ്റി വർധിപ്പിക്കാനും ഈ നീക്കം സഹായിക്കും.

