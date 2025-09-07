Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 10:19 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 10:19 AM IST

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ​ൻ കു​തി​പ്പ്; ഈ ​രം​ഗ​ത്ത് 3,89,000ത്തി​ല​ധി​കം സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റു​ക​ൾ, സ്ത്രീ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ലും റെ​ക്കോ​ഡ്

    സൗ​ദി​യി​ൽ ആ​ഗോ​ള ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​മ്പ​ദ് വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ 10 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​ണ് വ​ള​ർ​ച്ച
    digital sector
    റി​യാ​ദി​ൽ ന​ട​ന്ന ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​വ​ബോ​ധ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മ​ന്ത്രി സ​ഫ അ​ൽ​റ​ശീ​ദ് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    യാം​ബു: ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വ​ള​രു​ന്ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി സൗ​ദി​യി​ലെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ മേ​ഖ​ല മാ​റു​ന്ന​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. രാ​ജ്യ​ത്തെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​ഫ​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റു​ക​ൾ മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളാ​യി മാ​റി​യ​താ​യി ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ടെ​ക്നോ​ള​ജി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ക്ടി​ങ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മ​ന്ത്രി സ​ഫ അ​ൽ​റ​ഷീ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    'നാ​ള​ത്തെ തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​യെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്ക​ൽ;​വി​ഷ​ൻ 2030 ൽ ​നി​ന്നു​ള്ള ഉ​ൾ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ' എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം റി​യാ​ദി​ൽ ന​ട​ന്ന ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​വ​ബോ​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ർ. 2,00,000 ത്തി​ല​ധി​കം ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ഈ ​പ​രി​പാ​ടി ഓ​ഫ്ലൈ​നി​ലും ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ലു​മാ​യി പ്ര​യോ​ജ​നം ല​ഭി​ച്ച​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    3,89,000 ത്തി​ല​ധി​കം മി​ക​വു​റ്റ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​ണ് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ര​ഫ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ സൗ​ദി​യി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ സേ​വ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ സ്ത്രീ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം രാ​ജ്യ​ത്ത് റെ​ക്കോ​ഡ് വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ ശ​ക്ത​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കാ​ണ് സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ച​ത്.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ നി​ര​വ​ധി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് (എ.​ഐ) സ്‌​പെ​ഷ​ൽ കോ​ഴ്‌​സു​ക​ളും സാ​ങ്കേ​തി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശീ​ല​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ഏ​റെ ഫ​ലം കി​ട്ടി​യ​താ​യും മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സൗ​ദി​യി​ൽ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ തൊ​ഴി​ൽ ശ​ക്തി​യു​ടെ 35 ശ​ത​മാ​നം ഇ​പ്പോ​ൾ സ്ത്രീ​ക​ളാ​ണ്. ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ജി 20 ​ശ​രാ​ശ​രി​യേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ലാ​ണി​ത്.

    2018 ൽ ​വെ​റും ഏ​ഴു ശ​ത​മാ​ന​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന വ​ള​ർ​ച്ച പി​ന്നീ​ടു​ള്ള ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും കു​ത്ത​നെ വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യ​താ​യാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. സൗ​ദി​യു​ടെ സ​മ്പൂ​ർ​ണ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ വി​ഷ​ൻ 2030 പ്ര​കാ​രം വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പൗ​ര​ന്മാ​രി​ലു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു.

    പൊ​തു, സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളും അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ രം​ഗ​ത്തെ കു​തി​പ്പി​ന് ആ​ക്കം കൂ​ട്ടി. ആ​ഗോ​ള ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​മ്പ​ദ് വ്യ​വ​സ്ഥ മൂ​ന്നു മു​ത​ൽ നാ​ലു ശ​ത​മാ​നം വ​രെ വ​ള​ർ​ന്നു​വെ​ങ്കി​ൽ സൗ​ദി​യി​ൽ അ​ത് 10 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​ണ് വ​ള​ർ​ച്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

