Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    2 Dec 2025 4:38 PM IST
    Updated On
    2 Dec 2025 4:38 PM IST

    വിസിറ്റ്​ വിസക്കാർക്കിനി ഡിജിറ്റൽ ഐ.ഡി മതി, പാസ്​പോർട്ട്​ കൊണ്ടു​നടക്കേണ്ട

    വിസിറ്റ്​ വിസക്കാർക്കിനി ഡിജിറ്റൽ ഐ.ഡി മതി, പാസ്​പോർട്ട്​ കൊണ്ടു​നടക്കേണ്ട
    റിയാദ്​: വിസിറ്റ്​ വിസയിൽ സൗദിയിലെത്തിയിട്ടുള്ളവർക്ക്​ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായി ഡിജിറ്റൽ ഐ.ഡി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് സൗദി പാസ്​പോർട്ട്​ (ജവാസത്​) ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ സ്ഥിരീകരണം. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തി​ന്റെ വ്യക്തിഗത സേവനത്തിനുള്ള ‘അബ്ശിര്‍’ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്​ഫോമിൽ ഈ ഡിജിറ്റല്‍ ഐ.ഡി ലഭ്യമാണ്​. ഇത്​ രാജ്യത്തെ ആധികാരികവും വിശ്വസനീയവുമായ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയാണെന്ന് ഡയറക്ടറേറ്റ് പങ്കുവെച്ച ‘എക്​സ്​’ പോസ്​റ്റിൽ വ്യക്തമാക്കി.

    രാജ്യത്തെ ഔദ്യോഗിക കേന്ദ്രങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരും തിരിച്ചറിയൽ രേഖ ആവശ്യപ്പെടു​േമ്പാൾ അബ്​ഷീർ തുറന്ന്​ ഈ ഡിജിറ്റൽ ഐ.ഡി കാണിച്ചുകൊടുത്താൽ മതി. നടപടിക്രമങ്ങൾ ലളിതമാക്കാനും പേപ്പർ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാനും സർക്കാർ ആവശ്യങ്ങൾക്കും രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള യാത്രകൾക്കും വേഗത്തിലുള്ള പരിശോധന ഉറപ്പുവരുത്താനും ഡിജിറ്റൽ ഐ.ഡി സഹായിക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ സംവിധാനങ്ങളുടെയും ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനത്തി​ന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ സേവനം.

    TAGS:Ministry of Home AffairsSaudi Visiting Visadigital idSaudi Passport Directorate
    News Summary - Digital ID is enough for visit visa holders, no need to carry passport
