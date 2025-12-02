വിസിറ്റ് വിസക്കാർക്കിനി ഡിജിറ്റൽ ഐ.ഡി മതി, പാസ്പോർട്ട് കൊണ്ടുനടക്കേണ്ടtext_fields
റിയാദ്: വിസിറ്റ് വിസയിൽ സൗദിയിലെത്തിയിട്ടുള്ളവർക്ക് തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായി ഡിജിറ്റൽ ഐ.ഡി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് സൗദി പാസ്പോർട്ട് (ജവാസത്) ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ സ്ഥിരീകരണം. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വ്യക്തിഗത സേവനത്തിനുള്ള ‘അബ്ശിര്’ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഈ ഡിജിറ്റല് ഐ.ഡി ലഭ്യമാണ്. ഇത് രാജ്യത്തെ ആധികാരികവും വിശ്വസനീയവുമായ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയാണെന്ന് ഡയറക്ടറേറ്റ് പങ്കുവെച്ച ‘എക്സ്’ പോസ്റ്റിൽ വ്യക്തമാക്കി.
രാജ്യത്തെ ഔദ്യോഗിക കേന്ദ്രങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരും തിരിച്ചറിയൽ രേഖ ആവശ്യപ്പെടുേമ്പാൾ അബ്ഷീർ തുറന്ന് ഈ ഡിജിറ്റൽ ഐ.ഡി കാണിച്ചുകൊടുത്താൽ മതി. നടപടിക്രമങ്ങൾ ലളിതമാക്കാനും പേപ്പർ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാനും സർക്കാർ ആവശ്യങ്ങൾക്കും രാജ്യത്തിനകത്തുള്ള യാത്രകൾക്കും വേഗത്തിലുള്ള പരിശോധന ഉറപ്പുവരുത്താനും ഡിജിറ്റൽ ഐ.ഡി സഹായിക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ സംവിധാനങ്ങളുടെയും ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ സേവനം.
