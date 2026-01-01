Begin typing your search above and press return to search.
    സൗദിയിൽ ഡീസൽ, പാചക വാതക വില കൂട്ടി

    ഡീസൽ വിലയിൽ 7.8 ശതമാനം വർധന
    സൗദിയിൽ ഡീസൽ, പാചക വാതക വില കൂട്ടി
    റിയാദ്: പുതുവർഷത്തിൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇന്ധന, പാചക വാതക വിലയിൽ വർധന. ഡീസൽ വിലയിൽ 7.8 ശതമാനമാണ്​ വില വർധിപ്പിച്ചത്​. ദേശീയ എണ്ണ കമ്പനിയായ സൗദി അരാംകോയാണ്​ വില കൂട്ടിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്​. ഇതോടെ ഡീസൽ വില ലിറ്ററിന് 1.79 റിയാലായി. അരാംകോ 2022 മുതൽ വർഷാരംഭത്തിൽ ഡീസൽ വില പുനഃപരിശോധിക്കുന്നത്​ പതിവാണ്​. 2015 വരെ ലിറ്ററിന് 0.25 റിയാലായിരുന്ന ഡീസൽ വില പിന്നീട് ഘട്ടംഘട്ടമായി ഉയർത്തുകയായിരുന്നു. വാർഷിക പുനഃപരിശോധനയിലെ അഞ്ചാമത്തെ വില പുതുക്കലാണ്​ ഇത്തവണത്തേത്​.

    രാജ്യത്തെ എല്ലാ മേഖലകളിലും പാചകവാതകം നിറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള വില ഏകീകരിക്കുന്നതായി നാഷനൽ ഗ്യാസ്​ ആൻഡ്​ ഇൻഡസ്​ട്രിയലൈസേഷൻ കമ്പനി (ഗാസ്‌കോ) അറിയിച്ചു. ജനുവരി ഒന്ന്​ മുതൽ പുതിയ നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. 11 കിലോഗ്രാം ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന് 26.23 റിയാലും, 5 കിലോഗ്രാം സിലിണ്ടറിന് 11.93 റിയാലുമാണ് പുതുക്കിയ വില. കേന്ദ്ര ഗ്യാസ് ടാങ്കുകൾക്ക് ലിറ്ററിന് 1.1770 റിയാൽ എന്ന നിരക്കും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗതാഗതച്ചെലവും മൂല്യവർധിത നികുതിയും (വാറ്റ്) ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ് ഈ നിരക്കുകൾ.

