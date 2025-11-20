Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Nov 2025 11:07 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Nov 2025 11:07 AM IST

    അ​ങ്കം കു​റി​ച്ച്​ പ്ര​വാ​സി നേ​താ​ക്ക​ളും

    റി​യാ​ദ്: ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഗോ​ദ​യി​ൽ അ​ങ്ക​ത്തി​ന് പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​ക്ക​ളും. റി​യാ​ദി​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന രം​ഗ​ത്ത്​​ സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്ന നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​ണ്​​ ഇ​ത്ത​വ​ണ മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്. ആ​ഗോ​ള സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സ ഭൂ​മി​ക​യി​ൽ സം​ഘ​ട​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ത്ത്​ ഇ​വ​രെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​രാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ടി.​കെ. അ​ഷ്​​റ​ഫ്​ പൊ​ന്നാ​നി, എ​സ്.​വി. അ​ർ​ഷു​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, എ. ​ദ​സ്ത​കീ​ർ, ഹ​ക്കീം മ​രാ​ത്ത്, കെ. ​അ​ബ്ബാ​സ്, ക​ള​ഭം രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, മൊ​യ്‌​തീ​ൻ കോ​യ ക​ല്ല​മ്പാ​റ, ഷൗ​ക്ക​ത്ത് ക​ട​മ്പോ​ട്ട്, സി.​പി. അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ, വി.​കെ.​സി. ജം​ഷീ​റ, ഉ​ബൈ​ദ് വാ​ഴ​യി​ൽ, സ​ക്കീ​ർ മ​ണ്ണാ​ർ​മ​ല, അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ പൊ​ന്മ​ള, അ​നീ​സ് മ​ട്ടാ​യ

    മ​ല​പ്പു​റം ഡി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും റി​യാ​ദി​ൽ ആ​ർ.​ഐ.​സി.​സി, ഐ.​സി.​സി തു​ട​ങ്ങി​യ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ പോ​ഷ​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ സ്ഥാ​പ​ക നേ​താ​ക്ക​ളി​ൽ ഒ​രാ​ളു​മാ​യ ടി.​കെ. അ​ഷ്‌​റ​ഫ് പൊ​ന്നാ​നി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ എ​ട്ടാം വാ​ർ​ഡി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്. റി​യാ​ദി​ലെ കേ​ളി​യു​ടെ മു​ൻ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി എ. ​ദ​സ്ത​കീ​ർ ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഒ​മ്പ​താം വാ​ർ​ഡി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്.

    സൗ​ദി കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്ന എ​സ്.​വി. അ​ർ​ശു​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ 38ാം വാ​ർ​ഡാ​യ പ​ന്നി​യ​ങ്ക​ര​യി​ലാ​ണ് അ​ങ്കം കു​റി​ക്കു​ന്ന​ത്. കേ​ളി സ്ഥാ​പ​ക നേ​താ​ക്ക​ളി​ലൊ​രാ​ളും ന​വോ​ദ​യ റി​യാ​ദ് മു​ൻ കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വു​മാ​യ ഹ​ക്കീം മ​രാ​ത്ത് വേ​ങ്ങ​ര ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ എ​ട​രി​ക്കോ​ട് ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്. ന​വോ​ദ​യ മ​ൻ​ഫൂ​അ യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റാ​യി​രു​ന്ന കെ. ​അ​ബ്ബാ​സ് തൃ​ക്ക​ടീ​രി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ നാ​ലാം വാ​ർ​ഡി​ൽ ഇ​ട​തു​​മു​ന്ന​ണി​ക്കു​​വേ​ണ്ടി മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. റി​യാ​ദ് കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി മു​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​രു​ന്ന മൊ​യ്‌​തീ​ൻ കോ​യ ക​ല്ല​മ്പാ​റ ഫ​റോ​ക് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി 21ാം ഡി​വി​ഷ​നി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​ര രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്. റി​യാ​ദ് ഒ.​ഐ.​സി.​സി പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ക​ള​ഭം രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് എ​ട്ടാം വാ​ർ​ഡി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    റി​യാ​ദ് കെ.​എം.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഷൗ​ക്ക​ത്ത് ക​ട​മ്പോ​ട്ട് മ​ല​പ്പു​റം ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മ​റ്റ​ത്തൂ​ർ ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്. പാ​ല​ക്കാ​ട് ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി നി​ർ​വാ​ഹ​ക സ​മി​തി അം​ഗം അ​നീ​സ് മ​ട്ടാ​യ തൃ​ത്താ​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ 14ാം വാ​ർ​ഡി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​ വേ​ണ്ടി​യാ​ണ്​ ഗോ​ദ​യി​ലി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. കെ.​എം.​സി.​സി തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി മു​ൻ മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സി.​പി. അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ലെ 33ാം വാ​ർ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്നു. റി​യാ​ദ് കെ.​എം.​സി.​സി വ​നി​ത വി​ങ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​രു​ന്ന വി.​കെ.​സി. ജം​ഷീ​റ വ​ള​പ​ട്ട​ണം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് 11ാം വാ​ർ​ഡി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും ബ​ത്​​ഹ​യി​ലെ ശി​ഫ അ​ൽ ജ​സീ​റ പോ​ളി​ക്ലി​നി​ക്കി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നു​മാ​യി​രു​ന്ന ഉ​ബൈ​ദ് വാ​ഴ​യി​ൽ ച​ങ്ങ​രോ​ത്ത് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഡി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്.

    ഗാ​യ​ക​െ​ന​ന്ന നി​ല​യി​ൽ റി​യാ​ദി​ൽ സു​പ​രി​ചി​ത​നും ച​ല​ച്ചി​ത്ര സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ കൂ​ടി​യാ​യ സ​ക്കീ​ർ മ​ണ്ണാ​ർ​മ​ല പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ ബ്ലോ​ക്ക് കാ​ര്യ​വ​ട്ടം ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര​നാ​യി ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്നു.

    റി​യാ​ദി​ലെ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്​ സു​പ​രി​ചി​ത​രാ​യി​രു​ന്ന അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ പൊ​ന്മ​ള, ഹ​നീ​ഫ മൂ​ന്നി​യൂ​ർ, സ​മ​ദ് സീ​മാ​ട​ൻ, കു​ഞ്ഞി​മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​റു​വ, ശു​കൂ​ർ ഹാ​ജി കാ​സ​ർ​കോ​ട് എ​ന്നി​വ​രും കൂ​ടാ​തെ പ​ല പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ര്യ​മാ​രും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മെ​ല്ലാം മ​ത്സ​ര രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ രീ​തി​യി​ലു​ള്ള പ്രാ​തി​നി​ധ്യം ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ എ​ല്ലാ മു​ന്ന​ണി​ക​ളും ന​ൽ​കി​യ​തി​െൻറ സൂ​ച​ന സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ണ്. ഇ​പ്പോ​ൾ മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​വ​രി​ൽ പ​ല​രും മു​മ്പും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യി​ട്ടു​ള്ള​വ​രാ​ണ്. സം​ഘ​ട​ന രം​ഗ​ത്തെ സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളെ​യും വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വോ​ട്ടു​ക​ൾ ന​ൽ​കാ​നും പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കാ​നും ധാ​രാ​ളം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ വോ​​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ന്​ തൊ​ട്ട് മു​മ്പ് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്.

    TAGS:leadersissueSaudi Arabia
