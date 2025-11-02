Begin typing your search above and press return to search.
    ശാ​സ്ത്ര​കു​തു​കി​ക​ളി​ൽ ജി​ജ്ഞാ​സ​യു​ണ​ർ​ത്തി ഡ​യ​ലോ​ഗ്‌​സ് സെ​മി​നാ​ർ

    ശാ​സ്ത്ര​കു​തു​കി​ക​ളി​ൽ ജി​ജ്ഞാ​സ​യു​ണ​ർ​ത്തി ഡ​യ​ലോ​ഗ്‌​സ് സെ​മി​നാ​ർ
    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ഡ​യ​ലോ​ഗ്സ് സം​വാ​ദ​വേ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ശാ​സ്ത്ര സെ​മി​നാ​റി​ൽ ഡോ. ​വി​നീ​ത പി​ള്ള

    സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു.

    ജി​ദ്ദ: ജി​ദ്ദ​യി​ലെ ശാ​സ്ത്ര​ത​ൽ​പ​ര​ർ​ക്കും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി ജി​ദ്ദ ഡ​യ​ലോ​ഗ്സ് സം​വാ​ദ​വേ​ദി ‘ക്വാ​ണ്ടം റെ​ൽ​മ്സ്’ എ​ന്ന പേ​രി​ലൊ​രു​ക്കി​യ ശാ​സ്ത്ര സെ​മി​നാ​ർ, വി​ഷ​യ​ത്തി​ലെ പു​തു​മ​കൊ​ണ്ടും അ​വ​ത​ര​ണ​മി​ക​വു​കൊ​ണ്ടും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ക്വാ​ണ്ടം ഭൗ​തി​ക​ത്തി​ന്റെ നാ​ൾ​വ​ഴി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഫി​സി​ക്സ് വി​ഭാ​ഗം മു​ൻ​മേ​ധാ​വി​യും പ്ര​ഗ​ത്ഭ ഭൗ​തി​ക​ശാ​സ്ത്രാ​ധ്യാ​പ​ക​നു​മാ​യ തോ​മ​സ് മ​രി​യാ​ദാ​സ്‌ ആ​റ​ക്ക​ൽ പ്ര​ബ​ന്ധ​മ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ക്വാ​ണ്ടം ഫി​സി​ക്സി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​നാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​നി​ട​യി​ൽ പ്ര​സ്തു​ത ശാ​സ്ത്ര​രം​ഗ​ത്ത് സം​ഭ​വി​ച്ച അ​നു​ക്ര​മ​മാ​യ വി​കാ​സ​പ​രി​ണാ​മ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഗ്രാ​ഫു​ക​ളു​ടെ​യും സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ അ​ദ്ദേ​ഹം ല​ളി​ത​മാ​യി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    യു​വ​ഗ​വേ​ഷ​ക​നാ​യ ഋ​ഷി​ദേ​വ് ഉ​ണ്ണി (ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്‌​റു സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല) ജീ​വ​ശാ​സ്ത്ര മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സൂ​ക്ഷ്മ​ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ക്വാ​ണ്ടം ഭൗ​തി​കം എ​ങ്ങ​നെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും ജീ​വി​ക​ളി​ലെ ചി​ല രാ​സ, ജൈ​വ പ്ര​ക്രി​യ​ക​ളെ ക്വാ​ണ്ടം ഭൗ​തി​ക ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ എ​പ്ര​കാ​രം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കാ​മെ​ന്നും ത​ന്റെ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സ​ദ​സ്സി​ൽ​നി​ന്നു​യ​ർ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​രു​വ​രും മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി.

    ഡ​യ​ലോ​ഗ്സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷാ​ജു അ​ത്താ​ണി​ക്ക​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഡോ. ​വി​നീ​ത പി​ള്ള, അ​ഡ്വ. ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ ഓ​ല​ശ്ശേ​രി, റ​ജി​യ വീ​രാ​ൻ, മു​സ്ത​ഫ മാ​സ്റ്റ​ർ (ഡി.​പി.​എ​സ്), റ​സാ​ഖ് മാ​സ്റ്റ​ർ (മ​വാ​രി​ദ് സ്കൂ​ൾ), സി​മി അ​ബ്ദു​ൽ​ഖാ​ദ​ർ, ബി​ജു​രാ​ജ് രാ​മ​ന്ത​ളി, സ​ന്തോ​ഷ് അ​ബ്ദു​ൽ​ക​രീം, അ​ഫ്സ​ൽ നാ​റാ​ണ​ത്ത്, ഷം​റീ​ൻ ഷ​ബീ​ബ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​ഹീ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ​ഖാ​ദ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ലി അ​രീ​ക്ക​ത്ത്‌ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഹം​സ മ​ദാ​രി, അ​സൈ​ൻ ഇ​ല്ലി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​രെ സ​ദ​സ്സി​ന് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. റ​യ്ഹാ​ന​ത്ത് സ​ഹീ​ർ, റീ​ഹാ​ൻ മ​ദാ​രി, അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ ആ​ലു​വ എ​ന്നി​വ​ർ യോ​ഗ ന​ട​ത്തി​പ്പി​ൽ സ​ഹ​ക​രി​ച്ചു. അ​ദ്നു സം​ഘാ​ട​ന​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

