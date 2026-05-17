    date_range 17 May 2026 9:56 PM IST
    date_range 17 May 2026 9:56 PM IST

    സൗദിയിൽ ദുൽ ഹിജ്ജ മാസപ്പിറവി ദൃശ്യമായി; ബലിപ്പെരുന്നാൾ മെയ് 27ന്

    Eid al-Adha
    റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിൽ ദുൽ ഹിജ്ജ മാസപ്പിറവി ദൃശ്യമായതായി സൗദി സുപ്രീം കോടതി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിദഗ്ധ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും ചന്ദ്രദർശന സമിതികളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഹിജ്റ വർഷം 1447-ലെ ദുൽ ഹിജ്ജ മാസപ്പിറവി സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

    ഇതനുസരിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച ദുൽ ഹിജ്ജ ഒന്നാം തീയതിയും ഈ വർഷത്തെ ബലിപ്പെരുന്നാൾ (ഈദുൽ അദ്ഹ) മെയ് 27 ബുധനാഴ്ചയുമായിരിക്കും. നേരത്തെ, ഉമ്മുൽ ഖുറാ കലണ്ടർ പ്രകാരം ദുൽ ഖഅദ് 30-നും സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുൻ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ദുൽ ഖഅദ് 29-നും ഒത്തുപോകുന്ന, 2026 മെയ് 17 ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ മുസ്ലീങ്ങളോടും മാസപ്പിറവി നിരീക്ഷിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലുകൾ വിശദമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ് ചന്ദ്രദർശനം ഔദ്യോഗികമായി കോടതി സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

    TAGS:Eid al-AdhaSaudi ArabiaDhul Hijjah moonrise
    News Summary - Dhul Hijjah crescent sighted in Saudi Arabia; Eid al-Adha on May 27
