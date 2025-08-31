Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    31 Aug 2025 8:54 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 8:54 AM IST

    ദ​ഹ്‌​റാ​ൻ മാ​ളി​ലെ തീ​പി​ടിത്ത​ത്തി​ൽ 250 മി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലി​ന്റെ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം

    ദ​ഹ്‌​റാ​ൻ മാ​ളി​ലെ തീ​പി​ടിത്ത​ത്തി​ൽ 250 മി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലി​ന്റെ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം
    അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ ദ​ഹ്‌​റാ​ൻ മാ​ളി​ൽ 2022-ൽ ​ഉ​ണ്ടാ​യ തീ​പി​ടി​ത്തം ഫ​യ​ർ ഫോ​ഴ്‌​സ് അ​ണ​ക്കു​ന്നു (ഫ​യ​ൽ)

    അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ: കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ ദ​ഹ്‌​റാ​ൻ മാ​ളി​ൽ 2022 ൽ ​ഉ​ണ്ടാ​യ തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ൽ 250 മി​ല്യ​ൺ റി​യാ​ലി​ന്റെ (ഏ​ക​ദേ​ശം 66.7 മി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​ർ) ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഷീ​ൽ​ഡ് കോ​ഓ​പറേ​റ്റീ​വ് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ക​മ്പ​നി​യു​മാ​യി ഈ ​തു​ക​ക്കു​ള്ള അ​ന്തി​മ ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പ് ക​രാ​ർ നേ​ടി​യ​താ​യി മാ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സൗ​ദി സ്റ്റോ​ക്ക് എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ചാ​യ ത​ദാ​വു​ലി​ലേ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ ഫ​യ​ലിം​ഗി​ൽ, തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ എ​ല്ലാ നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി അ​ന്തി​മ ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പ് തു​ക 250 മി​ല്യ​ൺ സൗ​ദി റി​യാ​ൽ ആ​യി നി​ശ്ച​യി​ച്ച​താ​യി ക​മ്പ​നി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ അ​ൽ​ഖോ​ബാ​റി​ൽ സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന ദ​ഹ്‌​റാ​ൻ മാ​ളി​ൽ 2022 മേ​യ് 13നു ​രാ​വി​ലെ ഭാ​ഗി​ക തീ​പി​ടി​ത്തം സം​ഭ​വി​ച്ചു. സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തീ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു​വെ​ങ്കി​ലും മാ​ളി​ന്റെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ചി​രു​ന്നു. ആ​ള​പാ​യം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​രു​ന്നി​ല്ല. ഈ ​ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പ് ക​മ്പ​നി​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക നി​ല​യി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ തി​രി​ച്ച​ടി​യു​ണ്ടാ​ക്കി​ല്ല എ​ന്ന് അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഷീ​ൽ​ഡ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    ലോ​ക​ത്തെ​യും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും മു​ൻ​നി​ര റീ-​ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ ബ​ന്ധം അ​ന്തി​മ ക​രാ​ർ നേ​ടു​ന്ന​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ച്ചു എ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. കൂ​ടാ​തെ, ഈ ​ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പ് എ​ല്ലാ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും ഗു​ണ​ക​ര​മാ​യൊ​രു പ​രി​ഹാ​ര​മാ​ണെ​ന്നും 2022 മു​ത​ൽ നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ ഒ​രു കേ​സി​ന്റെ അ​ന്തി​മ​മാ​യ സ​മാ​പ്തി​യാ​ണി​തെ​ന്നും ക​മ്പ​നി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

