    Saudi Arabia
    Posted On
    20 April 2026 2:11 PM IST
    Updated On
    20 April 2026 2:11 PM IST

    ദ​ഹ്റാ​ൻ-​ജു​ബൈ​ൽ പാ​ലം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു; കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് പു​തി​യ കു​തി​പ്പ്

    ദ​ഹ്റാ​ൻ-​ജു​ബൈ​ൽ പാ​ലം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു; കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് പു​തി​യ കു​തി​പ്പ്
    ദ​മ്മാ​മി​ലെ ദ​ഹ്റാ​ൻ-​ജു​ബൈ​ൽ റോ​ഡി​നെ​യും കി​ങ് അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് റോ​ഡി​നെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ പാ​ലം,

    ദ​മ്മാം: കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യാ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ അ​മീ​ർ സ​ഊ​ദ്​ ബി​ൻ നാ​യി​ഫ് ബി​ൻ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് ദ​മ്മാ​മി​ലെ ദ​ഹ്റാ​ൻ-​ജു​ബൈ​ൽ റോ​ഡി​നെ​യും കിം​ഗ് അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് റോ​ഡി​നെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ പാ​ലം ഞാ​യ​റാ​ള്​​ച ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും ഗ​താ​ഗ​ത സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​െൻറ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭം.

    കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ അ​മാ​ന​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ൻ​ജി. ഫ​ഹ​ദ് അ​ൽ ജു​ബൈ​ർ, ട്രാ​ഫി​ക് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് അ​ൽ ഉ​ബൈ​ദു​ള്ള എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങ്. സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ​യും വ്യ​വ​സാ​യ വി​നി​മ​യ​ത്തി​െൻറ​യും പ്ര​ധാ​ന ചാ​ല​ക​ശ​ക്തി​ക​ളാ​യ റോ​ഡ് ശൃം​ഖ​ല​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന വേ​ള​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഏ​ക​ദേ​ശം 1920 മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​ത്തി​ൽ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​പാ​ലം നി​ർ​മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​രു​വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​മാ​യി ആ​കെ എ​ട്ട് വ​രി പാ​ത​ക​ളു​ള്ള പാ​ല​ത്തി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​പോ​കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും.

    ഓ​രോ ലൈ​നി​നും 3.65 മീ​റ്റ​ർ വീ​തി​യും ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ ര​ണ്ട് മീ​റ്റ​ർ വീ​തി​യു​ള്ള എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി ലൈ​നു​ക​ളും സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​ന്ന​ര ല​ക്ഷം ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​റി​ല​ധി​കം സ്ഥ​ല​ത്ത് അ​സ്ഫാ​ൽ​റ്റി​ങ്​ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ മി​ക​ച്ച ലൈ​റ്റി​ങ്​ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ട്രാ​ഫി​ക് സു​ര​ക്ഷ അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ജു​ബൈ​ൽ വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ച​ര​ക്ക് നീ​ക്കം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കാ​നും ഈ ​പാ​ലം സ​ഹാ​യി​ക്കും. നി​ല​വി​ൽ പാ​ല​ത്തി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​തം ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​യും അ​നു​ബ​ന്ധ​മാ​യ താ​ഴ​ത്തെ ഭാ​ഗ​ത്തെ ജോ​ലി​ക​ൾ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ര​ണ്ടാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. പാ​ല​ത്തി​ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള മ​ഴ​വെ​ള്ള ഡ്രെ​യി​നേ​ജ് സം​വി​ധാ​നം, സ​ർ​വീ​സ് റോ​ഡു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​മാ​ണ് ഇ​നി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​നു​ള്ള​ത്. ദ​മ്മാം ന​ഗ​ര​ത്തി​െൻറ തെ​ക്ക​ൻ പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​ത്തെ കൂ​ടു​ത​ൽ മ​നോ​ഹ​ര​വും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​വു​മാ​ക്കു​ന്ന ഈ ​പ​ദ്ധ​തി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കും.

    TAGS: bridge, jubail, development, Inaugurate, Dhahran
    News Summary - Dhahran-Jubail Bridge inaugurated; a new leap in transport development in the Eastern Province
