Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    1 Nov 2025 11:20 AM IST
    Updated On
    1 Nov 2025 11:20 AM IST

    ഡെ​ക്സോ പാ​ക്ക് സ​മ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് എ​ഫ്‌.​സി വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷം

    ഡെ​ക്സോ പാ​ക്ക് സ​മ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് എ​ഫ്‌.​സി വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷം
    മീ​ഡി​യ​വ​ൺ സൂ​പ്പ​ർ​ക​പ്പ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ഡെ​ക്സോ പാ​ക്ക് സ​മ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് എ​ഫ്‌.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഷം​സീ​ദ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു 

    ജി​ദ്ദ: ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​ഥ​മ മീ​ഡി​യ​വ​ൺ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് കി​രീ​ടം നേ​ടി​യ ഡെ​ക്സോ പാ​ക്ക് സ​മ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ക്ല​ബ് വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി സി​ഫ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​സാം മ​മ്പാ​ട് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ​ഫീ​ർ കൊ​ട്ട​പ്പു​റം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​സാ​ന്നിധ്യം കൊ​ണ്ടും സം​ഘാ​ട​ന​മി​ക​വ് കൊ​ണ്ടും ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ഒ​രു ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റാ​യി​രു​ന്നു മീ​ഡി​യ​വ​ൺ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് എ​ന്നും ഇ​ത്ത​രം മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​നി​യും ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ന​മു​ക്ക് നെ​ഞ്ചേ​റ്റാ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ന​വം​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന് ജാ​മി​അ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന സി​ഫ് ഫു​ട്ബാ​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും വ​ർ​ധി​ച്ച സ​ഹ​ക​ര​ണം ഉ​ണ്ടാ​വ​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ജി​ദ്ദ​യി​ലെ ക​ല, കാ​യി​ക, രാ​ഷ്ട്രീ​യ, ബി​സി​ന​സ് രം​ഗ​ത്തു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ​ർ ആ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. സ​മ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ക​മ്പ​നി മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷം​സീ​ദ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, കെ.​എം.​സി.​സി സൗ​ദി കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ഇ​സ്മാ​യി​ൽ മു​ണ്ട​ക്കു​ളം, മീ​ഡി​യ​വ​ൺ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ അ​ബ്ദു​സു​ബ്ഹാ​ൻ, യൂ​സ​ഫ് അ​ലി കൂ​ട്ടി​ൽ, കെ.​എം.​സി.​സി കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി മ​ണ്ഡ​ലം സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ൻ​വാ​റു​ൽ ഹ​ഖ്, കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ വ​നി​ത വി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മും​താ​സ്, സി​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജം​ഷീ​ദ് കൊ​ട്ട​പ്പു​റം, ടീം ​കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഷാ​ഹു​ൽ​ഹ​മീ​ദ്, ടീം ​ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ സ​മാ​ൻ കൊ​ച്ചു, ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​ർ നി​ഹാ​ൽ ഹു​സൈ​ൻ, സ​നൂ​പ് ചെ​റി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ടീം ​കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഇ​സ്ഹാ​ഖ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

