    Saudi Arabia
    date_range 14 Nov 2025 9:03 AM IST
    date_range 14 Nov 2025 9:03 AM IST

    ദേ​വി​ക ക​ലാ​ക്ഷേ​ത്ര ട്രെ​യി​നി​ങ്​ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി

    ദേ​വി​ക ക​ലാ​ക്ഷേ​ത്ര ട്രെ​യി​നി​ങ്​ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി
    ദേ​വി​ക ക​ലാ​ക്ഷേ​ത്ര അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ സൗ​മ്യ വി​നോ​ദും

    അ​നു രാ​ജേ​ഷും ചേ​ർ​ന്ന് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു


    ദ​മ്മാം: ദേ​വി​ക ക​ലാ​ക്ഷേ​ത്ര 18 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷം സൗ​ദി ഗ​വ​ൺ​മെൻറി​ന്റെ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തോ​ടെ പൂ​ർ​ണ അ​ക്കാ​ദ​മി​യാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ദ​മ്മാ​മി​ലെ പൗ​രാ​വ​ലി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ സൗ​മ്യ വി​നോ​ദ്, അ​നു രാ​ജേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ക​ല​യെ സ്നേ​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ അ​തി​രു​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​ത വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കി​ക്കൊ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് ഇ​രു​വ​രും പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളെ സൗ​ദി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ടു​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​വ​രി​ക​യും സാം​സ്കാ​രി​ക ബ​ന്ധം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ക​ല​യു​ടെ ശാ​സ്ത്രീ​യ​ത​യും സൗ​ന്ദ​ര്യ​വും ഒ​രു​മി​ച്ച് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ വ​ള​ർ​ത്തി ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​മു​ള്ള ക​ലാ​കാ​ര​നെ വ​ള​ർ​ത്തു​ക​യാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും ഗു​രു​കു​ല​രീ​തി​യും ആ​ധു​നി​ക അ​ധ്യാ​പ​ന രീ​തി​ക​ളും സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച് സ​മ​തു​ലി​ത​മാ​യ പ​ഠ​ന​മു​റ​യാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    വി​വി​ധ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ പ​രി​ശീ​ലി​ക്കാ​ൻ ആ​ദ്യാ​വ​സ​രം കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്. യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ന​ൽ​കും. ഭ​ര​ത​നാ​ട്യം, മോ​ഹി​നി​യാ​ട്ടം, കു​ച്ചി​പ്പു​ടി, വോ​ക്ക​ൽ, ഇ​ൻ​സ്ട്രു​മെൻറ​ൽ, ഡ്രോ​യി​ങ് ആ​ൻ​ഡ്​ വെ​സ്​​റ്റേ​ൺ ഡാ​ൻ​സ് എ​ന്നീ കോ​ഴ്സു​ക​ൾ പ്രാ​ഥ​മി​ക​മാ​യി അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പു​റ​മെ സ​ർ​ക്കാ​ർ അം​ഗീ​കൃ​ത ബോ​ർ​ഡു​ക​ളു​ടെ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ന​ട​ത്തു​ന്ന ഡി​പ്ലോ​മ​യും അ​ഡ്വാ​ൻ​സ്ഡ് ഡി​പ്ലോ​മ​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ യോ​ഗ്യ​ത ന​ൽ​കു​ന്നു.

    ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം നൃ​ത്ത​വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, സ്​​റ്റേ​ജ് ആ​ക്സ​സ​റി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ വാ​ട​ക​ക്ക്​ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക്കും തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടു​ണ്ട്. ദ​മ്മാ​മി​ലെ ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക, മാ​ധ്യ​മ മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. നൗ​ഷാ​ദ് ത​ഴ​വ​യും സ​പ്ത ശ്രീ​ജി​തും അ​വ​താ​ര​ക​രാ​യി​രു​ന്നു. വി​നോ​ദ്, രാ​ജ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

