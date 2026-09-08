Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    സൗദിയിൽ സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ വികസിപ്പിക്കുന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ഖിദ്ദിയയും ക്ലീവ്‌ലാൻഡ് ക്ലിനിക്കും തമ്മിൽ കരാർ ഒപ്പുവെച്ചു
    സൗദിയിൽ സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ വികസിപ്പിക്കുന്നു
    cancel
    camera_alt

     നിർദ്ദിഷ്​ട ഖിദ്ദിയ സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ സെൻററി​െൻറ മാതൃക

    റിയാദ്​: സൗദി അറേബ്യയിലെ സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ രംഗത്ത് അത്യാധുനിക മാറ്റങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഖിദ്ദിയ ഇൻവെസ്​റ്റ്​മെൻറ്​ കമ്പനിയും ഗ്ലോബൽ ക്ലീവ്‌ലാൻഡ് ക്ലിനിക്ക് ഫൗണ്ടേഷനും തമ്മിൽ സുപ്രധാന സഹകരണ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. രാജ്യത്തിനകത്ത് സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ പ്രകടന മികവിലും വിദഗ്ധ കേന്ദ്രങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനും, വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും, ഇതിനായുള്ള പ്രവർത്തന പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും ക്ലീവ്‌ലാൻഡ് ക്ലിനിക്കി​െൻറ വൈദഗ്ധ്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാണ് ഈ കരാർ.

    ഈ പങ്കാളിത്തത്തി​െൻറ ഭാഗമായി റിയാദ് നഗരത്തിൽ അത്യാധുനിക സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ കേന്ദ്രവും ഖിദ്ദിയ നഗരത്തിൽ ഖിദ്ദിയ സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ സെൻററും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കൺസൾട്ടൻസി സേവനങ്ങൾ ക്ലീവ്‌ലാൻഡ് ക്ലിനിക്ക് നൽകും. ഇത് രാജ്യത്തെ കായിക ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അന്താരാഷ്​ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ഏറെ സഹായകമാകും.

    സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ രംഗത്ത് സമഗ്രവും പുരോഗമനവുമായ ഒരു സംവിധാനം കെട്ടിപ്പടുക്കുകയാണ് ഈ സഹകരണത്തി​െൻറ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഖിദ്ദിയ ഇൻവെസ്​റ്റ്​മെൻറ്​ കമ്പനി മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ അബ്​ദുല്ല ബിൻ നാസർ അൽ ദാവൂദ് വ്യക്തമാക്കി. വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള കായികതാരങ്ങൾക്ക് മികച്ച പിന്തുണയേകാനും ആരോഗ്യത്തി​െൻറയും പ്രകടനത്തി​െൻറയും ആശയങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഇത് സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    സൗദി വിഷൻ 2030-​െൻറ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി വിനോദത്തിനായുള്ള ലോകത്തിലെ പ്രമുഖ ആഗോള ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായി ഖിദ്ദിയ നഗരത്തി​െൻറ പദവിയെ ഈ കരാർ കൂടുതൽ ഉറപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

    കായികതാരങ്ങളുടെ പ്രകടനവും ആരോഗ്യവും വർധിപ്പിക്കുന്ന നൂതന മാതൃകകൾ വികസിപ്പിക്കാനും മേഖലയിലെ കായിക ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ നിലവാരം ഉയർത്താനും ഈ പങ്കാളിത്തം ലക്ഷ്യമിടുന്നുവെന്ന് ക്ലീവ്‌ലാൻഡ് ക്ലിനിക്ക് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഡോ. ടോമാസോ ഫാൽക്കോണി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

    വിഷൻ 2030-​െൻറ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള സൗദിയുടെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി, വിനോദം, കായികം, സംസ്കാരം എന്നിവയിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗോള ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നായ ഖിദ്ദിയ ഇൻവെസ്​റ്റ്​മെൻറ്​ കമ്പനിയുടെ പ്രധാന പദ്ധതിയാണ് ‘ഖിദ്ദിയ നഗരം’.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Developing sports medicine in Saudi Arabia
    Next Story
    X