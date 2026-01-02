Begin typing your search above and press return to search.
    മ​രു​ഭൂ​മി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രും ക്യാ​മ്പ്‌ സൈ​റ്റ് ഉ​ട​മ​ക​ളും നി​യ​മം ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണം

    മ​രു​ഭൂ​മി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രും ക്യാ​മ്പ്‌ സൈ​റ്റ് ഉ​ട​മ​ക​ളും നി​യ​മം ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണം
    സു​ബി​യ​യി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത നി​ർ​മാ​ണ​ങ്ങ​ൾ പൊ​ളി​ച്ചു​നീ​ക്കു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മ​രു​ഭൂ​മി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രും ക്യാ​മ്പ്‌ സൈ​റ്റ് ഉ​ട​മ​ക​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യും ഭ​വ​ന​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് അ​ൽ മി​ഷാ​രി ഉ​ണ​ർ​ത്തി.

    ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ടാ​ൽ ഉ​ട​ന​ടി ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. സു​ബി​യ​യി​ൽ ഫീ​ൽ​ഡ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. കു​വൈ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ മ​ന​ൽ അ​ൽ അ​സ്ഫാ​റും മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​വേ​ള​യി​ൽ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ട​ന​ടി നീ​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രോ​ട് എ​ല്ലാ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ളും ഉ​ട​ന​ടി നീ​ക്കാ​നും നി​യു​ക്ത ക്യാ​മ്പി​ങ് ഏ​രി​യ​ക​ളി​ൽ ത​ന്നെ തു​ട​രാ​നും അ​ൽ മി​ഷാ​രി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യും പ​രി​സ്ഥി​തി പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി​യു​മാ​യും ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും അ​ന​ധി​കൃ​ത ക്യാ​മ്പ്‌ സൈ​റ്റു​ക​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​നും മ​ന്ത്രി പ​രി​ശോ​ധ​ന സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    News Summary - Desert visitors and campsite owners must strictly follow the rules
