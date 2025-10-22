Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 Oct 2025 7:57 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 7:57 AM IST

    ‘ഡെ​സേ​ർ​ട് സിം​ഫ​ണി' പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    ‘ഡെ​സേ​ർ​ട് സിം​ഫ​ണി പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    ഡെ​സേ​ർ​ട് സിം​ഫ​ണി പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ദ​മ്മാ​മി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ സാ​മൂ​ഹ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ നാ​സ് വ​ക്ക​ത്തി​നെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ: സൗ​ദി കി​ഴ​ക്ക​ന്‍ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ;ഡെ​സേ​ർ​ട് സിം​ഫ​ണി' 'ആ​ര​വം 2025' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ഓ​ണ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഓ​ണ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം സാ​മൂ​ഹ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ നാ​സ് വ​ക്കം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഡെ​സേ​ർ​ട് സിം​ഫ​ണി സാ​ര​ഥി ജെ​റി​ബോ​യി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സാ​മൂ​ഹ്യ സേ​വ​ന രം​ഗ​ത്ത് നാ​ല് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ പി​ന്നി​ട്ട നാ​സ് വ​ക്ക​ത്തി​നെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പൊ​ന്നാ​ട അ​ണി​യി​ച്ചും സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി​യും ആ​ദ​രി​ച്ചു. കേ​ര​ള ലോ​ക​സ​ഭാം​ഗം ആ​ൽ​ബി​ൻ ജോ​സ​ഫ് സം​സാ​രി​ച്ചു.

    മാ​വേ​ലി എ​ഴു​ന്ന​ള്ള​ത്ത്, പു​ലി​ക്ക​ളി, തി​രു​വാ​തി​ര​ക​ളി, കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ഗാ​യ​ക​ർ അ​ണി​നി​ര​ന്ന ഗാ​ന​സ​ന്ധ്യ, വി​വി​ധ നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ക്ക് മി​ഴി​വേ​കി. സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളു​മു​ള്‍പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി പേ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സ​ദ്യ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി. റോ​ബി​ൻ റ്റൈ​റ്റ​സ്, ആ​ന്റ​ണി ജോ​സ​ഫ്, ജോ​ഫി നി​ഖി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:onam celebrationSaudi Newsexpatriate communitygulf news malayalam
    News Summary - 'Desert Symphony' expatriate community's Onam celebration
