    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 11:22 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 11:22 AM IST

    ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച്​ റി​യാ​ദ് മേ​ഖ​ല ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വീ​ക്ഷി​ച്ചു

    ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച്​ റി​യാ​ദ് മേ​ഖ​ല ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വീ​ക്ഷി​ച്ചു
    1)റി​യാ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള ടെ​ർ​മി​ന​ൽ ഒ​ന്ന്, ര​ണ്ട് വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്ക് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു കൊ​ടു​ക്കു​ന്നു 2)ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ റി​യാ​ദ് മേ​ഖ​ല ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ, ഗ​താ​ഗ​ത

    ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് മ​ന്ത്രി എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ സ്വാ​ലി​ഹ് അ​ൽ​ജാ​സ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ 

    റി​യാ​ദ്​: ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ (ഓ​ട്ടോ​ണ​മ​സ് വെ​ഹി​ക്കി​ൾ) സ​ഞ്ച​രി​ച്ച്​ റി​യാ​ദ് മേ​ഖ​ല ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് നി​ര​വ​ധി വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വീ​ക്ഷി​ച്ചു. ഗ​താ​ഗ​ത ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് മ​ന്ത്രി എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ സ്വാ​ലി​ഹ് അ​ൽ​ജാ​സ​റി​നൊ​പ്പ​മാ​ണ്​ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ റി​യാ​ദി​ലെ തെ​രു​വു​ക​ളി​ലൂ​ടെ സ്വ​യം ഓ​ടു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച് കി​ങ്​ ഖാ​ലി​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​ത്​.

    റോ​ഷ​ൻ ഫേ​സ​ഡ് മു​ത​ൽ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് ടെ​ർ​മി​ന​ലു​ക​ൾ വ​രെ സ്വ​യം ഓ​ടു​ന്ന വാ​ഹ​ന​മാ​ണ്​ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ യാ​ത്ര​ക്ക്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സ​മാ​ണ് ​പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി റി​യാ​ദി​ലെ നി​ര​വ​ധി സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും റോ​ഡു​ക​ളി​ലും സെ​ൽ​ഫ് ഡ്രൈ​വി​ങ്​ വാ​ഹ​ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ദ്യ ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ൽ ഘ​ട്ടം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ അ​വി​ടെ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​വ​രു​ന്ന വി​വി​ധ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ക​ണ്ടു. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ നി​യ​ന്ത്ര​ണ കേ​ന്ദ്രം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും കൃ​ത്രി​മ​ബു​ദ്ധി​യെ​യും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ അ​നു​ഭ​വം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ അ​ൽ​ജാ​സ​ർ ​വി​ശ​ദ​മാ​യ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്ക്​ ന​ൽ​കി. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ടെ​ർ​മി​ന​ൽ ഒ​ന്ന്, ര​ണ്ട് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.

    വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഗ​വ​ർ​ണ​റെ സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ​അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ​ദു​വൈ​ലേ​ജ്, റി​യാ​ദ് എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട്സ് ക​മ്പ​നി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ഗാ​സി അ​ൽ​റാ​വി, എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട്സ് ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്​ ക​മ്പ​നി സി.​ഇ.​ഒ റാ​ഇ​ദ്​ അ​ൽ​ഇ​ദ്​​രീ​സി, റി​യാ​ദ് എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട്സ് ക​മ്പ​നി സി.​ഇ.​ഒ അ​യ്​​മ​ൻ അ​ബു ഉ​ബാ​അ്​, നി​ര​വ​ധി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.


