Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightനാടുകടത്തൽ കേന്ദ്രം...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 10:23 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 11:02 PM IST

    നാടുകടത്തൽ കേന്ദ്രം അബഹയിലേക്ക്​ മാറ്റി

    text_fields
    bookmark_border
    നാടുകടത്തൽ കേന്ദ്രം അബഹയിലേക്ക്​ മാറ്റി
    cancel
    Listen to this Article

    അബഹ: സൗദി തെക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ പാസ്​പോർട്ട്​ (ജവാസത്​) വകുപ്പിന്​ കീഴിലുള്ള നാടുകടത്തൽ കേന്ദ്രം അബഹ ടൗണിനടുത്തേക്ക്​ മാറ്റി. നേരത്തേ ത്വാഇഫ് റൂട്ടിൽ ബല്ലഹ്​മറിനടുത്ത് ആയിരുന്ന കേന്ദ്രം ആണ് പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റിയത്. ഖമീസ് മുശൈത്ത് - അബഹ റോഡിൽ സെൻട്രൽ ജയിലി​ന്റെ എതിർവശത്താണ് പുതിയ പ്രവർത്തന കേന്ദ്രം. ഒളിച്ചോട്ടക്കാർ, ഇഖാമ കലാവധി കഴിഞ്ഞവർ തുടങ്ങിയവർ നാട്ടിലേക്ക്​ പോകുന്നതിന് ഇവിടെയെത്തിയാണ് ഫൈനൽ എക്സിറ്റ് നേടേണ്ടത്.

    നേരത്തേ 50 കിലോമീറ്റർ ദൂരെ ആയിരുന്ന കേന്ദ്രത്തിലെത്തൽ നിരവധി പേർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അബഹ സിറ്റിക്ക്​ അടുത്തേക്ക് കേന്ദ്രം മാറ്റിയത് സാമൂഹികപ്രവർത്തകർക്കും പ്രവാസി സമൂഹത്തിനും ഏറെ പ്രയോജനമായി. ദൂരെ നാടുകളിൽനിന്നും മറ്റും വളരെ വേഗം ഇവിടെ എത്താൻ കഴിയുന്ന നിലയിലേക്ക്​ മാറ്റിയതിന് പ്രവാസി സമൂഹം അസീർ ഗർണർ അമീർ തുർക്കി ബിൻ തലാലിന് നന്ദി പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:abahaAbha deportation centerSaudi Passport Department
    News Summary - Deportation center moved to Abah
    Similar News
    Next Story
    X