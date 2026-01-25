Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 25 Jan 2026 9:45 AM IST
    date_range 25 Jan 2026 9:49 AM IST

    ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം അ​ട്ടി​മ​റി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു -‘കേ​ളി’ സെ​മി​നാ​ർ

    റി​യാ​ദ്: കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​യു​ടെ 12ാം കേ​ന്ദ്ര സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ‘അ​ട്ടി​മ​റി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സെ​മി​നാ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സെ​മി​നാ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ സൗ​ദി ചാ​പ്റ്റ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​മോ​ൻ സ്​​റ്റീ​ഫ​ൻ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം നേ​രി​ടു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ അ​ക്ക​മി​ട്ട് നി​ര​ത്തി. ഗാ​ന്ധി​ജി​യു​ടെ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ൽ തു​ട​ങ്ങി, 1959ലെ ​വി​മോ​ച​ന സ​മ​രം, 1975ലെ ​അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ, 1992ലെ ​ബാ​ബ​രി മ​സ്ജി​ദ് ധ്വം​സ​നം, 2002ലെ ​ഗു​ജ​റാ​ത്ത് ക​ലാ​പം എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ക​ർ​ച്ച​യു​ടെ അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ന്ന് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളെ പ​ണാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യാ​ണ് ക​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത്. സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ ശ​ക്തി​ക​ൾ സ്വ​ത​ന്ത്ര രാ​ഷ്​​ട്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്മേ​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​ങ്ങ​ളും ക​ള്ള​ക്കേ​സു​ക​ൾ ചു​മ​ത്തി ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളെ വേ​ട്ട​യാ​ടു​ന്ന​തും ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    വി​ഭ​വ ചൂ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് സാ​ധ്യ​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രി​ട​ത്തും കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ശ​ക്തി​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കാ​റി​ല്ലെ​ന്നും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മേ​ലു​ള്ള ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​വും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും പ്ര​ബ​ന്ധം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച കേ​ളി സാം​സ്കാ​രി​ക ക​മ്മ​റ്റി അം​ഗം സു​ധീ​ർ പോ​രേ​ടം പ​റ​ഞ്ഞു. സാം​സ്കാ​രി​ക ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ഷ​ബി അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​ലാം മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റാ​യി. സി​ദ്ദീ​ഖ് കോ​ങ്ങാ​ട് (കെ.​എം.​സി.​സി), എം.​എം. ന​യിം (കേ​ര​ള പ്ര​വാ​സി ക​മീ​ഷ​ൻ അം​ഗം), ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ (ന്യൂ ​ഏ​ജ്), ജ​യ​ൻ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ (റി​യാ​ദ് മീ​ഡി​യ ഫോ​റം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), അ​ബ്​​ദു​ല്ല വ​ല്ലാ​ഞ്ചി​റ (ഒ.​ഐ.​സി.​സി), ഹാ​ഷിം (ഐ.​എം.​സി.​സി), കെ.​പി.​എം. സാ​ദി​ഖ്​ (കേ​ളി ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സെ​ക്ര​ട്ട​റി), സു​രേ​ഷ് ക​ണ്ണ​പു​രം (കേ​ളി സെ​ക്ര​ട്ട​റി), സെ​ബി​ൻ ഇ​ക്ബാ​ൽ (പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്), മ​റ്റ് നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ സീ​ബാ കൂ​വോ​ട്, സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ കൂ​ട്ടാ​യ്, മ​ധു ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി, ഷ​മീ​ർ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സാം​സ്കാ​രി​ക ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷാ​ജി റ​സാ​ഖ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം നാ​സ​ർ പ​ട്ടാ​മ്പി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.:

