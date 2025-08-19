Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    19 Aug 2025 12:17 PM IST
    Updated On
    19 Aug 2025 12:17 PM IST

    ക​വ​ർ​ന്നെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും - പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ച​ർ​ച്ചാ​സ​ദ​സ്സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ക​വ​ർ​ന്നെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും - പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ച​ർ​ച്ചാ​സ​ദ​സ്സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ക​വ​ർ​ന്നെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ച​ർ​ച്ചാ​സ​ദ​സ്സി​ൽ താ​ഹി​റ ഷ​ജീ​ർ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ: പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ റീ​ജ​ന​ൽ ഘ​ട​കം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് 'ക​വ​ർ​ന്നെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും' എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ ച​ർ​ച്ചാ​സ​ദ​സ്സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം പി.​ടി അ​ഷ്റ​ഫ് ന​യി​ച്ച ച​ർ​ച്ച സ​ദ​സ്സി​ൽ ആ​രി​ഫ​ലി പ്ര​മേ​യ അ​വ​ത​ര​ണ​വും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫൗ​സി​യ വി​ഷ​യാ​വ​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ത്തി. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വ​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി നി​ർ​വ​ഹി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ജ​ന​ത്തി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തെ ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ ത​ട​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്നു​ള്ള വ​സ്തു​ത​യാ​ണ് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക ക്ര​മ​ക്കേ​ടി​നെ തെ​ളി​വു​ക​ളോ​ടെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി പു​റ​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഫൗ​സി​യ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് താ​ഹി​റ ഷ​ജീ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. എ​സ്.​ടി ഹി​ഷാം, മെ​ഹ​ബൂ​ബ്, അ​ബ്ദു​റ​ഊ​ഫ്, ര​ജ്ന ഹൈ​ദ​ര്‍, ഷ​നോ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ നി​ല​നി​ൽ​പ്പി​നാ​യു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വി​ശ്വാ​സി​ക​ളും പ​ങ്കു​ചേ​ര​ണ​മെ​ന്ന് ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. നു​അ​്മാ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ൻ​വ​ർ സ​ലിം സ​മാ​പ​ന പ്ര​സം​ഗ​വും ന​ട​ത്തി. വി​വി​ധ സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

